Junior H promete una noche inolvidable en Honduras

La escena musical en Honduras se prepara para una de las presentaciones más esperadas del año con la llegada del cantante mexicano Junior H, quien incluirá al país en su gira “Latinoamérica en Lágrimas 2026”. El artista promete una noche cargada de emociones, música y conexión con sus seguidores catrachos.

El concierto se llevará a cabo el miércoles 20 de mayo de 2026 a las 9:00 de la noche en el Estadio Chochi Sosa, ubicado en la Villa Olímpica de Tegucigalpa. Este recinto será el punto de encuentro para miles de fanáticos que esperan corear cada uno de sus éxitos.

Boletos, localidades y precios

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de la plataforma eticket, donde los seguidores pueden asegurar su entrada y elegir entre diversas localidades según su presupuesto y experiencia deseada dentro del evento.

- La localidad más exclusiva es EXP. BAC PLUS con un valor de 5,003 lempiras en tarifa normal. Con la promoción 2x1 BAC: quedan en 2,501 lempiras cada boleto.

- También están disponibles las zonas JUNIOR H LOVERS A y B, ambas con un costo de 3,127 lempiras, o 1,563 lempiras por entrada bajo la promoción.

- Para quienes buscan opciones más accesibles, el área preferencial de pie tiene un valor de 782 lempiras en precio regular, reduciéndose a 391 lempiras con el beneficio 2x1 BAC.

- Asimismo, la gradería está disponible por 938 lempiras, o 469 lempiras por boleto en promoción.