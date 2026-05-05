Christian Nodal inicia "guerra" contra su papá por su nombre

En medio de rumores de una presunta ruptura con sus padres, trasciende que Christian Nodal registró legalmente un nombre. Recientemente, el cantante dijo que no era dueño "de su nombre, ni de su imagen, ni de su música".
Hace unos días, Christian Nodal ventiló que “no es dueño de su nombre” ni de algunas decisiones en su carrera. Incluso, recientemente compartió en un concierto que "la propia sangre te puede fallar", lo que fortaleció los rumores de presunto alejamiento de sus padres.
Ahora trasciende que registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el nombre El Forajido, el cual ahora aparece en su perfil de Instagram y desapareció todas sus publicaciones.
El Forajido fue registrado bajo el concepto de "educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales".
Según los registros del IMPI, el trámite inició el 22 de abril y fue publicado siete días después. Además, aparece a nombre de Christian de Jesús González Nodal.