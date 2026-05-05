Christian Nodal inicia "guerra" contra su papá por su nombre

México.

En medio de rumores de una presunta ruptura con sus padres, trasciende que Christian Nodal registró legalmente un nombre. Recientemente, el cantante dijo que no era dueño "de su nombre, ni de su imagen, ni de su música".

Hace unos días, Christian Nodal ventiló que “no es dueño de su nombre” ni de algunas decisiones en su carrera. Incluso, recientemente compartió en un concierto que "la propia sangre te puede fallar", lo que fortaleció los rumores de presunto alejamiento de sus padres.