Maluma en la MET: "Estoy practicando bastante para tener más hijos"

Nueva York.

El cantante colombiano Maluma aseguró este lunes, en la alfombra roja de la Met Gala, que atraviesa un momento personal y profesional "muy feliz" y que practica "bastante" para tener más hijos.

El artista de 32 años reivindicó una vida cotidiana alejada de los focos y aseguró que intenta ser "una persona normal y corriente"."Me gusta ir al supermercado y dejar a mi niña en el colegio", añadió.

Rutinas de una persona común que valora tanto el reguetonero que hasta está "practicando para tener más hijos".

También contó que reside en "una isla donde hay muy poquitos habitantes", un entorno que describió como "muy 'cool'", y que está "disfrutando" esa nueva etapa.