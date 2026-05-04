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Maluma en la MET: "Estoy practicando bastante para tener más hijos"

Maluma agregó en una entrevista que estar en la gala MET es todavía "un sueño" y que "se siente demasiado bonito".

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 17:41 -
  • Agencia EFE
Maluma en la MET: Estoy practicando bastante para tener más hijos

El cantante colombiano Maluma en la MET Gala 2026.

 EFE
Nueva York.

El cantante colombiano Maluma aseguró este lunes, en la alfombra roja de la Met Gala, que atraviesa un momento personal y profesional "muy feliz" y que practica "bastante" para tener más hijos.

El artista de 32 años reivindicó una vida cotidiana alejada de los focos y aseguró que intenta ser "una persona normal y corriente"."Me gusta ir al supermercado y dejar a mi niña en el colegio", añadió.

Rutinas de una persona común que valora tanto el reguetonero que hasta está "practicando para tener más hijos".

También contó que reside en "una isla donde hay muy poquitos habitantes", un entorno que describió como "muy 'cool'", y que está "disfrutando" esa nueva etapa.

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Además, el intérprete destacó el valor simbólico de su presencia en uno de los eventos más exclusivos del calendario cultural neoyorquino: "Sé que hay muchos latinos que sueñan con estar aquí y ojalá esto sea un ejemplo de que la dedicación merece la pena".

"Me siento feliz de estar acá, tranquilo. Después de cuatro veces, uno lo disfruta cada vez más", dijo el antioqueño, quien ya es un habitual de la gala.

Maluma agregó que estar en la gala es todavía "un sueño" y que "se siente demasiado bonito".

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Además, confirmó que publicará un nuevo álbum el próximo 15 de mayo, un trabajo que, explicó, estará marcado por un enfoque más personal.Será "mucha música desde el corazón", subrayó el cantautor.

EFE

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Agencia EFE
Agencia EFE
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