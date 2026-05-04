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Bad Bunny, Rauw y Maluma lideran presencia latina en Met Gala

Bad Bunny, Rauw Alejandro y Maluma encabezan la limitada presencia latina en la Met Gala 2026 en Nueva York.

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 14:48 -
  • Agencia EFE
Bad Bunny, Rauw y Maluma lideran presencia latina en Met Gala

Bad Bunny, Maluma y Rauw Alejandro.

 Fotos EFE
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Nueva York

Los cantantes de reguetón Bad Bunny, Rauw Alejandro y Maluma figuran entre las pocas estrellas latinas que asistirán este lunes a la Met Gala de Nueva York, según una lista divulgada por la organización del evento a medios acreditados.

A diferencia de otros años, la presencia latina es más reducida y destaca la ausencia de invitadas habituales de distintas disciplinas, como las cantantes Shakira y Rosalía, así como las actrices Salma Hayek y Eiza González. Estas ausencias podrían deberse a compromisos previos, como giras o proyectos profesionales.

La Met Gala de este año, que gira en torno al tema “La moda es arte” y cuenta con el patrocinio del magnate Jeff Bezos y Lauren Sánchez, reúne a cerca de 400 invitados, de los cuales una parte desfilará por la alfombra roja antes de la cena privada.

Entre los asistentes latinos también destacan los diseñadores Joseph Altuzarra y Lázaro Hernández, el comediante Marcello Hernández y Annette de la Renta, viuda del diseñador Óscar de la Renta. Asimismo, figura la modelo francesa Loli Bahía, de ascendencia española.

Anna Wintour, editora de Vogue y principal organizadora del evento, ha designado como copresidentas de esta edición a Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams, junto a otros anfitriones que forman parte de la gala. EFE

FOTOGALERÍA: ¿Quiénes son los famosos que no asistirán a la Met Gala 2026 y cuál es la razón?

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Agencia EFE
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