Britney Spears recibe condena por conducir bajo efectos del alcohol

Los Ángeles.

La estrella del pop Britney Spears se declaró este lunes culpable ante un tribunal de California por conducción temeraria bajo los efectos del alcohol y drogas, tras su arresto el pasado marzo, incidente que motivó el ingreso voluntario de la artista en un centro de rehabilitación.

El abogado defensor de la cantante compareció en lugar de la acusada ante un juez del condado de Ventura tras haber sido acusada el pasado jueves por la fiscalía de un delito menor.

El comisionado del condado de Ventura, Matthew Nemerson, sentenció a Spears, de 44 años, a 12 meses de libertad condicional y un día de cárcel, que se le descontará del tiempo ya cumplido.

También se le impuso una multa de 571 dólares y deberá asistir a consultas con un psicólogo una vez por semana y con un psiquiatra dos veces al mes.

La 'Princesa del Pop' fue arrestada a principios de marzo por las autoridades de California por supuestamente conducir bajo los efectos del alcohol y drogas.