Shakira dedica su show en Copacabana a las madres solteras: “Yo soy una de ellas”

La noche del 2 de mayo de 2026, la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, se transformó en el epicentro de la música latina.

La colombiana Shakira reunió a más de 2 millones de personas en un concierto gratuito, estableciendo un nuevo récord y se consolidó como la primera artista latina en encabezar un evento de tal escala en ese lugar emblemático.

Durante más de dos horas, la cantante interpretó sus grandes éxitos ante un público diverso y entusiasta, que coreó cada tema y celebró el carisma de la artista. El espectáculo no solo marcó un hito en su carrera, sino que subrayó el alcance global de la música latina.

En medio de la emoción, la barranquillera dedicó unas palabras a las madres solteras de Brasil. “En este país, en Brasil, hay más de 20 millones de madres solteras. Sin ayuda, que tienen que luchar cada día para mantener a su familia. Yo soy una de ellas. Así que este show de hoy está dedicado para todas ellas, para todas nosotras”, expresó la cantante desde el escenario.

La declaración fue ampliamente difundida en redes sociales, donde muchos la interpretaron como un mensaje indirecto a Gerard Piqué, exfutbolista español y padre de los hijos de la artista, Milan y Sasha.

Usuarios de redes sociales insinuaron que el ciudadano español podría no estar cumpliendo con los acuerdos hechos con la cantante para la crianza de sus hijos.

Tras la dedicatoria de la cantante, en redes sociales los usuarios tomaron distintas posturas; “Hay que ser bastante estúpido para no entender que está diciendo que Piqué no aporta por sus hijos".

"Que ella sea millonaria no le quita al padre sus responsabilidades”, escribió un usuario, resumiendo el sentir de quienes consideran que la fortuna de la cantante no exime a Piqué de sus deberes.

Otras voces fueron más críticas con la actitud de la artista: “Esta sí que es bastante caradura, ponerse como esas madres que realmente luchan solas para criar sus hijos ganando salarios miserables mientras ella es una mina millonaria”.

“Es de muy poca empatía compararte con madres solteras de clase trabajadora en un país del tercer mundo cuando sos millonaria”, señaló otro internauta.

La controversia se amplifica con opiniones sobre el comportamiento de las mujeres en contexto de separación: “No por algo dicen que una mujer despechada es lo más peligro del mundo”, apuntó un usuario, mientras que otra persona defendió la decisión de la artista:

“Ella tenía una carrera exitosa. La dejó para acompañar a su esposo y criar a sus hijos. El esposo la engañó y se olvidó de sus responsabilidades. Ella tuvo que volver a trabajar para salir adelante. Por más que tenga plata y sea famosa le pasó lo mismo que a muchas mujeres”.

Entre las opiniones también surgió la interpretación de que todo podría ser una exageración: “Está bromeando, no hay que ser tan inteligente para darse cuenta”. No faltaron quienes remarcaron la obligación compartida en la crianza: “Es su obligación, más allá que la madre tenga o no ingresos”.