Met Gala 2026: fecha y temática con la que los famosos deberán vestirse

La cuenta regresiva para la Met Gala 2026 ya está en la recta final. El evento se celebrará el lunes 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, y reunirá a figuras clave del cine, la música, el deporte y la industria fashion en una de las citas más exclusivas del calendario cultural.

La gala, organizada por Anna Wintour desde 1995, funciona como un evento benéfico a favor del Costume Institute. Según detalla Vogue, esta noche aporta la principal fuente de financiamiento del instituto y coincide con la apertura de su exposición anual. Con el paso del tiempo, la Met Gala se convirtió en una referencia global en moda y cultura pop.

La temática de este año es “Costume Art”, en relación con la exposición de primavera del Costume Institute. De acuerdo con información de Vogue, la muestra examina la importancia del cuerpo vestido dentro de la historia del arte. Para ello, presenta prendas históricas y contemporáneas junto a pinturas, esculturas y otros objetos que abarcan más de 5.000 años.

El curador Andrew Bolton explicó que la exposición parte de una idea central: la moda atraviesa todas las áreas del museo. También señaló que el cuerpo vestido aparece en cada galería, incluso en representaciones del desnudo, que siempre reflejan valores culturales.

La exhibición abrirá sus puertas el 10 de mayo de 2026 y permanecerá hasta el 10 de enero de 2027. Además, esta edición incluye la inauguración de nuevas galerías permanentes del Costume Institute, un espacio de casi 12.000 pies cuadrados dentro del museo.

El famoso dress-code de este año será “Fashion Is Art” (“La moda es arte”). Como señalan las fuentes, este concepto permitirá una amplia libertad creativa entre los invitados, quienes deberán interpretar la moda como una forma de expresión artística.

Siguiendo la línea de la exposición, el dress code busca reforzar la idea de que la indumentaria no solo responde a tendencias, sino que también refleja valores culturales, identidad y narrativa visual.

La Met Gala 2026 contará con un grupo de coanfitriones de alto perfil: Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour. El regreso de Beyoncé es particularmente significativo, ya que será su primera aparición en una década, desde su asistencia en 2016.

El rol de los coanfitriones principales incluye colaborar con Anna Wintour en la dirección creativa de la gala, elegir la decoración, el menú de la cena, además de preparar la exclusiva lista de invitados.

Asimismo, el evento también convoca a un grupo más amplio como parte del comité organizador. Este 2026, estas son la celebridades confirmadas.