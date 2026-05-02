Expulsan a Daniel Borjas de La Mansión VIP tras golpear a Aldo Arturo

Daniel Borjas fue expulsado de “La Mansión VIP” después de que tuvo una discusión con Aldo Arturo y lo golpeó al propinarle una cachetada. Esto generó indignación entre los otros participantes y también entre los seguidores del reality show, ya que se violó el reglamento de convivencia.
Inicialmente el conflicto fue abordado con hermetismo, de modo que se desconocía si Daniel Borjas abandonaría el programa creado por el generador de contenido “HotSpanish”.
Al parecer, se trató de una expulsión exprés porque Daniel Borjas no tuvo oportunidad de cambiarse ropa y salió únicamente con un pants blanco, mismo que usaba durante la discusión con Aldo Arturo. Además, salió con sus maletas y un peluche en mano y el guardia que lo escoltó lo ayudó al sujetarle unas bolsas.
La madrugada de hoy hubo una discusión entre Daniel Borjas y Aldo Arturo que comenzó por lo que sería un malentendido, ya que Borjas acusó a su compañero de cerrarle la puerta en la cara y golpearlo adrede. Aldo Arturo se defendió y le dijo que esto no fue así, ya que fue un accidente.
Posteriormente la discusión entre los habitantes de “La Mansión VIP” no sólo continuó, sino que Daniel Borjas abofeteó a Aldo Arturo. El conflicto escaló y Aldo Arturo hizo comentarios acerca de la mamá de Daniel Borjas, quien, por lo mismo reaccionó con enojo y los guardias del reality show ingresaron para evitar un enfrentamiento.