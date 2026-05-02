Expulsan a Daniel Borjas de La Mansión VIP tras golpear a Aldo Arturo

México.

Daniel Borjas fue expulsado de “La Mansión VIP” después de que tuvo una discusión con Aldo Arturo y lo golpeó al propinarle una cachetada. Esto generó indignación entre los otros participantes y también entre los seguidores del reality show, ya que se violó el reglamento de convivencia.

Inicialmente el conflicto fue abordado con hermetismo, de modo que se desconocía si Daniel Borjas abandonaría el programa creado por el generador de contenido “HotSpanish”.

Al parecer, se trató de una expulsión exprés porque Daniel Borjas no tuvo oportunidad de cambiarse ropa y salió únicamente con un pants blanco, mismo que usaba durante la discusión con Aldo Arturo. Además, salió con sus maletas y un peluche en mano y el guardia que lo escoltó lo ayudó al sujetarle unas bolsas.