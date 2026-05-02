Gran expectativa en Brasil por concierto de Shakira en Río de Janeiro

Brasil vive una enorme expectativa ante el megaconcierto gratuito que ofrecerá hoy la cantante colombiana Shakira en Río de Janeiro, donde se prevé una asistencia multitudinaria que podría marcar un hito en la música en vivo.
El espectáculo, parte del proyecto Todo Mundo no Rio, se celebrará esta noche en la icónica playa de Copacabana y consolida a la ciudad como epicentro global de grandes eventos musicales.
Según estimaciones oficiales de la alcaldía de Río de Janeiro, el show podría reunir alrededor de dos millones de asistentes, con impacto económico cercano a los 800 millones de reales (unos 160 millones de dólares). La expectativa, sin embargo, es que la cifra podría ser mayor, pues diversas proyecciones y reportes de prensa apuntan a que la asistencia podría acercarse o superar los 2,5 millones de espectadores.
De concretarse ese estimado, el concierto de la estrella colombiana superaría en audiencia en vivo al espectáculo ofrecido por la estadounidense Lady Gaga el 3 de mayo de 2025, el cual entró al Libro Guinness de los récords como el concierto gratuito de una artista femenina con mayor asistencia, al reunir a 2,1 millones de personas.
Uno de los principales atractivos del concierto de hoy será la presencia de invitados brasileños, entre ellos los hermanos Maria Bethânia y Caetano Veloso, quienes subieron al escenario anoche con Shakira en el ensayo general del evento, como se apreció en imágenes compartidas en redes sociales.
Además de la participación de estos emblemáticos artistas, se espera la de otras figuras de peso de la música nacional como Anitta, previsiblemente con el tema “Choka Choka”, reciente colaboración entre ambas; e Ivete Sangalo, quien compartió momentos con la colombiana en días previos al espectáculo.