Gran expectativa en Brasil por concierto de Shakira en Río de Janeiro

Brasil.

Brasil vive una enorme expectativa ante el megaconcierto gratuito que ofrecerá hoy la cantante colombiana Shakira en Río de Janeiro, donde se prevé una asistencia multitudinaria que podría marcar un hito en la música en vivo.

El espectáculo, parte del proyecto Todo Mundo no Rio, se celebrará esta noche en la icónica playa de Copacabana y consolida a la ciudad como epicentro global de grandes eventos musicales.

Según estimaciones oficiales de la alcaldía de Río de Janeiro, el show podría reunir alrededor de dos millones de asistentes, con impacto económico cercano a los 800 millones de reales (unos 160 millones de dólares). La expectativa, sin embargo, es que la cifra podría ser mayor, pues diversas proyecciones y reportes de prensa apuntan a que la asistencia podría acercarse o superar los 2,5 millones de espectadores.