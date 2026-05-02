Chingu Amiga anuncia su compromiso tras emotiva pedida de mano

México.

A través de sus redes sociales, la influencer compartió la noticia con el entusiasmo y carisma que la caracterizan, describiendo el suceso como uno de los momentos más hermosos y felices de su vida.

La popular creadora de contenido coreana radicada en México , Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga , sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar oficialmente su compromiso matrimonial con su pareja, Rodrigo.

La propuesta de matrimonio ocurrió de manera inesperada mientras la pareja se encontraba en medio de la grabación de contenido para sus plataformas. Sujin relató que jamás imaginó que este sería el momento elegido para la sorpresa, ya que su mente estaba enfocada totalmente en sus responsabilidades laborales.

"Chingus. Quiero compartir con ustedes este momento tan hermoso y feliz de mi vidaaaaaa. Jamás imaginé que Rodri me haría esta sorpresa. Por fin!! Rodri me pidió manoooooo!! Estábamos en medio de otra grabación cuando pasó, de repente me hizo a esperar por algo y yo estuve pensando “cuando empezamos la chamba” y BOoOooOM!!!!!!! Tenemos toda la historia en mi canal de YT para compartir todo el momento con ustedes!!!!", escribió.

Sujin Kim es una reconocida influencer y empresaria originaria de Corea del Sur que encontró en México un nuevo hogar y una plataforma para alcanzar el éxito masivo. Es famosa por su contenido educativo y humorístico donde compara las marcadas diferencias culturales entre la sociedad coreana y la latina, destacando siempre su proceso de adaptación y su amor por las tradiciones locales.