Muere Linda Porto, actriz de cine de oro Mexicano

El cine mexicano ha perdido una estrella. Murió Linda Guitrón Porto, mejor conocida como Linda Porto, y quien formó parte de la Época del Oro del Cine Mexicano. Además, es recordada por su participación en ‘Concurso de belleza’ y ‘El jinete de la muerte’.
Porto deja un gran legado en la industria del cine y televisión, y su deceso fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes (Andi), la sociedad de gestión colectiva que recauda y distribuye regalías para actores y cantantes en México.
A través de una publicación en sus redes sociales, compartieron que “el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Linda Porto”.
En la televisión, Porto apareció en varios episodios de ‘Mujer, casos de la vida real’.
Asimismo, formó parte de otros proyectos como ‘Cada quien su vida’ y ‘El proceso de las señoritas Vivanco’.