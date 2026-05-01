Muere Linda Porto, actriz de cine de oro Mexicano

El cine mexicano ha perdido una estrella. Murió Linda Guitrón Porto, mejor conocida como Linda Porto, y quien formó parte de la Época del Oro del Cine Mexicano. Además, es recordada por su participación en ‘Concurso de belleza’ y ‘El jinete de la muerte’.

Porto deja un gran legado en la industria del cine y televisión, y su deceso fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes (Andi), la sociedad de gestión colectiva que recauda y distribuye regalías para actores y cantantes en México.