Este sería el "setlist" de Miguel Bosé en su concierto de Tegucigalpa

San Pedro Sula, Honduras.

El ícono de la música en español, Miguel Bosé, se presentará este sábado 2 de mayo en el Palacio Universitario de los Deportes de la UNAH, Tegucigalpa, como parte de su gira internacional Importante Tour 2026.

El concierto, programado para las 9:30 p.m., promete un recorrido por los grandes éxitos de su carrera.

Con una duración estimada de más de dos horas, el espectáculo celebra los 70 años de vida del artista y busca reunir a varias generaciones en torno a su legado musical. Las entradas están disponibles en eticket, con precios entre 1,700 y 7,500 lempiras.

A continuación te compartimos el que podría ser el "setlist" de su concierto, o sea las canciones que el artista español podría interpretar la noche de este sábado:

"Mirarte", "Duende", "El hijo del Capitán", "Trueno", "Nena", "Aire soy", "Bambú", "Este mundo va", "Sereno", "Solo sí", "Hacer por hacer", "Como un lobo", "Nada particular", "Olvídame tú", "Sevilla", "Amiga", "Creo en ti", "Partisano", "Puede que", "Morena mía", "Si tú no vuelves", "Amante bandido", "Te amaré" y "Don Diablo".

Esta es la lista de canciones que el artista ha entonado en sus últimos conciertos, según el sitio www.setlist.fm