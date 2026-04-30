Britney Spears, acusada formalmente por conducir en estado de ebriedad

Los Ángeles.

La fiscalía de California acusó este jueves a Britney Spears por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas tras su arresto el pasado marzo, incidente que motivó el ingreso voluntario de la artista en un centro de rehabilitación.

La Fiscalía del condado de Ventura presentó una denuncia formal contra la cantante estadounidense por un delito menor, aunque la acusación no especifica el tipo de sustancias que habría consumido en el momento del incidente, según informó The New York Times.

La 'Princesa del Pop' fue arrestada a principios de marzo por las autoridades de California por supuestamente conducción temeraria bajo los efectos del alcohol.

Fue liberada a las pocas horas y llamada a declarar ante un juez el próximo lunes.

Cinco semanas después de su detención, la artista de 'Baby One More Time' ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación para priorizar su bienestar personal tras un episodio calificado por su equipo como inexcusable.