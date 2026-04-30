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Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se divorcian

El finalista de "La Casa de los Famosos México" confirmó su separación de la actriz de telenovelas

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se divorcian

Los actores Alexis Ayala y Cinthia Aparicio.
México.

Este jueves 30 de abril el villano de telenovelas y finalista de "La Casa de los Famosos México, Alexis Ayala, confirmó que está en proceso de divorcio de su esposa, la actriz, Cinthia Aparicio. El matrimonio se casó en noviembre de 2023.

La mañana de este día, en la portada de la revista "Caras", el protagonista de las telenovelas de Televisa informó que se está divorciando de Cinthia Aparicio. La pareja tenía tiempo sin aparecer juntos, lo que generó rumores de una separación.

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"Alexis Ayala nos habla sobre su proceso de divorcio de Cinthia Aparicio", se lee en la publicación.

Hace unos días, Alexis Ayala, uno de los actores más famosos en México, concedió una entrevista con Televisa Espectáculos en la que detalló que no había aparecido junto a Cinthia Aparicio por los distintos compromisos laborales que tienen. Sin embargo el día de hoy confirmó su separación.

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Redacción La Prensa
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