Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se divorcian

México.

Este jueves 30 de abril el villano de telenovelas y finalista de "La Casa de los Famosos México, Alexis Ayala, confirmó que está en proceso de divorcio de su esposa, la actriz, Cinthia Aparicio. El matrimonio se casó en noviembre de 2023.

La mañana de este día, en la portada de la revista "Caras", el protagonista de las telenovelas de Televisa informó que se está divorciando de Cinthia Aparicio. La pareja tenía tiempo sin aparecer juntos, lo que generó rumores de una separación.