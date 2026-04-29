Gente de zona vuelve a posicionar su sazón latino con el nuevo tema 'Se le pasa'

Llegó Gente de zona, llegó el verano a la esfera musical. Sin faltar a su cita anual, el dúo cubano nos presenta el adelanto de lo que será su próximo álbum de estudio: una canción que trae el ritmo, la fiesta y la diversión.

Se le pasa es el nombre de este nuevo tema, una canción que habla de una situación, a veces frecuente, entre las parejas: cuando una de las partes sale de fiesta -el tema lo narra desde la visión de un hombre- y la otra parte se queda en casa, enfadada, esperando a que regrese -en este caso la mujer-.

El dúo ha querido representar esta nueva canción desde una perspectiva desenfadada, donde los problemas quedan a un lado y solo hay cabida para el baile.

La canción se estrena acompaña del videoclip, donde los artistas aparecen pasándoselo bien durante una fiesta en Miami, pero al final aparecen sus mujeres que, enfadadas y sin hacerles caso a lo que dicen, les tumban al suelo haciendo caso omiso a lo que le cuentan. Un video dirigido por Guillermo Figueredo, director creativo que ha trabajado para artistas como Celia Cruz, Luis Fonsi o Thalia.

Antes de presentar al mundo este nuevo tema, Gente de zona visitó los estudios de LOS40 Urban para charlar con Félix Castillo. Allí, adelantaron algunos secretos de su nuevo disco y qué artistas han incluido en su tracklist, entre los que se encuentran Juan Magán, Elena Rose y Mau y Ricky.

El dúo presenta así su canción que pondrá ritmo a las próximas al verano. Sobre todo porque los artistas estarán ofreciéndonos su gira, que comenzará en Madrid el próximo 25 de junio y continuará, por ahora, en Murcia, Granada, Úbeda, Sanxenxo, Tenerife, Barcelona, Valencia, Algeciras, Conil de la Frontera y Marbella.