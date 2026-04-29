Nasry Asfura impulsa plan para facilitar acceso a medicamentos a Honduras

El presidente Nasry Asfura se reunió el pasado 28 de abril con representantes de la Asociación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos de Honduras para definir acciones orientadas a facilitar el acceso de la población a medicamentos seguros, eficaces y de calidad.
El encuentro es parte en la estrategia del Gobierno de fortalecer el sistema de salud mediante una mayor coordinación entre el sector público y privado, así como la optimización de procesos clave en el abastecimiento hospitalario.
Como resultado de la reunión, se acordó impulsar un plan de trabajo enfocado en la transparencia y agilización de las compras públicas de medicamentos.
¿De qué trata la nueva iniciativa?
La iniciativa también contempla el fortalecimiento de la cadena de suministro en hospitales y centros de salud a nivel nacional, con el propósito de reducir los tiempos de adquisición, evitar desabastecimientos y mejorar la distribución.
El plan incluye varios ejes estratégicos, entre ellos el fortalecimiento de la regulación sanitaria, la ampliación de la disponibilidad de medicamentos y la mejora de las condiciones de comercialización. Asimismo, se plantea la revisión del marco legal que regula las adquisiciones estatales en este sector.
Otro de los objetivos es impulsar la industria farmacéutica local como motor económico. En ese sentido, el Gobierno prevé promover la inversión nacional y fortalecer las capacidades productivas del sector, con miras a incrementar las exportaciones y la generación de divisas.
Durante la reunión, Nasry Asfura, presidente de Honduras, reiteró el compromiso de su administración de garantizar el acceso oportuno a medicamentos y servicios de salud de calidad, destacando que la articulación entre el Estado y la empresa privada será clave para lograr resultados sostenibles en el sistema sanitario.