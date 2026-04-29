Nasry Asfura impulsa plan para facilitar acceso a medicamentos a Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente Nasry Asfura se reunió el pasado 28 de abril con representantes de la Asociación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos de Honduras para definir acciones orientadas a facilitar el acceso de la población a medicamentos seguros, eficaces y de calidad.

El encuentro es parte en la estrategia del Gobierno de fortalecer el sistema de salud mediante una mayor coordinación entre el sector público y privado, así como la optimización de procesos clave en el abastecimiento hospitalario.

Como resultado de la reunión, se acordó impulsar un plan de trabajo enfocado en la transparencia y agilización de las compras públicas de medicamentos.