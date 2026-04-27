Reintegran a más de 400 médicos tras acuerdo entre el gremio y Salud

Tegucigalpa, Honduras

Más de 400 médicos han sido reintegrados a sus puestos en el sistema público de salud luego de los acuerdos alcanzados entre el Colegio Médico de Honduras (CMH) y la Secretaría de Salud (Sesal), en medio de un proceso de revisión que permitió validar nombramientos cuestionados. De acuerdo con el presidente del CMH, Samuel Santos, solo la semana pasada retornaron 259 profesionales que habían sido separados bajo señalamientos de irregularidades en sus procesos de contratación. Tras una revisión caso por caso en la mesa técnica, se determinó que los nombramientos cumplían con los requisitos establecidos en instancias como Servicio Civil y la Secretaría de Finanzas.

“Estos 259 ya tenían nombramiento del Gobierno anterior, pero se ponía en duda si habían completado el proceso. La revisión demostró que sí estaban debidamente nombrados”, explicó Santos. De ese grupo, 202 corresponden a médicos generales y el resto a especialistas distribuidos en distintos hospitales y centros de salud del país. El proceso de reintegro continuó este lunes con el regreso previsto de otros 222 galenos, como parte del cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre ambas partes.

No obstante, el dirigente gremial denunció que en algunos centros asistenciales persisten obstáculos administrativos que retrasan la reincorporación. Según señaló, en hospitales como el Catarino Rivas de San Pedro Sula se ha identificado resistencia por parte de jefaturas de personal para acatar las disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias. “Hay funcionarios que no están cumpliendo las órdenes de los viceministros, lo que está generando tensiones innecesarias”, cuestionó. Pese a los avances, aún quedan casos pendientes. Entre ellos figuran seis médicos del Sistema Nacional de Emergencia 911 y al menos 22 profesionales vinculados a la Secretaría de Educación, cuyos procesos de reintegro continúan en revisión.