¿Sabe cuántas vacunas son obligatorias por Ley en Honduras?

La Ceiba, Atlántida

A pesar de que el esquema nacional de vacunación cuenta con el respaldo legal para garantizar la protección de todos los ciudadanos hondureños, las bajas cifras de cobertura a nivel nacional son alarmantes. Según el artículo 2 de la Ley de Vacunas de la República de Honduras, vigente desde el año 2014, "es obligatorio para todos los habitantes de la República someterse a la inmunización contra aquellas enfermedades prevenibles por vacunas que determine la Secretaría de Salud". Incluso, la ley establece que el carnet de vacunación debería ser un requisito esencial para la contrataciones laborales y también la matrícula escolar.

¿Cuáles son las enfermedades a prevenir?

El esquema protege contra enfermedades graves como, Polio, Neumococo, Rotavirus, Virus del Papiloma Humano (VPH), Fiebre Amarilla, Sarampión, Rubeola y Paperas (SRP), Tétanos, Tosferina e Influenza, entre otras.

El proceso de vacuna inicia desde las primeras 24 horas de nacido. El esquema continúa a los 2, 4 y 6 meses, al año y al año y medio. Además, se entregan refuerzos de vitamina A cada seis meses y desparasitantes cada dos años. Asimismo en la vida adulta, la inmunización es fundamental para prevenir diversas enfermedades.

Una cobertura preocupante

A pesar de la obligatoriedad, en la última década la cobertura ha caído drásticamente. En Atlántida, Eunice Mejía, de la región de Salud de Atlántida advierte que de una meta de un 95% de cobertura, en los últimos diez años apenas se ha alcanzado un 60%. En el Primer trimestre de 2026, solo se ha logrado un 13%, cuando la meta para marzo debería ser del 25%, de acuerdo al personal de la regional de Salud de Atlántida.

Semana de la vacuación en las Américas

Del 25 de abril al 2 de mayo de 2026, Honduras se une a la Semana de la Vacunación en las Américas, bajo el liderazgo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y junto a diversos aliados regionales.