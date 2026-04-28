Daddy Yankee propone 'Echo', un tema multicultural para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene una nueva colaboración oficial y está a cargo de Daddy Yankee y Shenseea que presentan Echo.

La colaboración entre el Big Boss y la artista jamaicana ha dado lugar a una nueva propuesta musical para el próximo encuentro mundialista que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

Echo, el tercer sencillo del álbum oficial del torneo, ya está disponible en las principales plataformas digitales y suma un aporte distintivo con su base electrónica así como la fusión de dancehall y reguetón.

El tema, coproducido por Tainy, Ibrahim Maalouf, Massari, Adium, Jota Rosa y Albert Hype, integra un fragmento de la canción Red & Black Light de Maalouf, lo que añade matices únicos a la producción.

La canción ha sido publicada por SALXCO UAM y Def Jam Recordings y busca expandir la identidad sonora del álbum, reflejando la conexión entre sonidos caribeños y latinos.

Sobre el impacto de la música y el fútbol, Daddy Yankee destacó su potencial para “unir el mundo”, enfatizando que ambas disciplinas permiten crear lazos que superan los idiomas y las fronteras.

En tanto, Shenseea afirmó: “La música y el fútbol hablan un idioma universal”, y valoró la oportunidad de participar en un proyecto de alcance global.

Este nuevo sencillo para el mundial de fútbol se distingue por el equilibrio entre el estilo dinámico de Shenseea y la reconocida influencia de Daddy Yankee en el género urbano.

Tainy asumió la producción ejecutiva, al igual que en el sencillo anterior, Por Ella, lo que consolida una línea curatorial marcada por la diversidad y la innovación musical.