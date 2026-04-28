Abraham Sáenz rinde homenaje a Aurelio Martínez con “YALIFU”

El lunes se lanzó el video oficial de “YALIFU”, una producción musical que rinde homenaje al legado del reconocido artista garífuna Aurelio Martínez (QDDG), figura emblemática de la cultura hondureña.

En esta nueva versión, el artista nacional Abraham Sáenz propone una interpretación fresca que fusiona el sonido de la guitarra con elementos autóctonos como los tambores y las maracas, evocando la cadencia de los ritmos tradicionales de las costas de Honduras.

Tras el lanzamiento de su más reciente sencillo, “Es Honduras”, Sáenz reafirma su compromiso con la identidad cultural del país, inspirándose en el invaluable legado de Martínez, intérprete de éxitos como “África” y “Landini”, entre muchos otros que marcaron la música catracha.

El cantautor destaca que este proyecto ha sido realizado con profundo respeto y admiración hacia la cultura garífuna, una herencia de gran riqueza que continúa expandiéndose a nivel mundial e inspirando a nuevas generaciones.

“YALIFU” se presenta como un conmovedor relato sobre la separación familiar y la migración, basado en vivencias personales del artista, particularmente en la ausencia de su padre durante su infancia. Más allá de su dimensión íntima, la obra conecta con las tradiciones y la historia del pueblo garífuna, consolidándose como una poderosa expresión de identidad y resistencia cultural.

Para disfrutar de este video, los seguidores pueden visitar las redes sociales oficiales de Abraham Sáenz.