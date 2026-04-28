Dennis Orellana: "Presentarme en casa es una experiencia como ninguna otra"

San Pedro Sula, Honduras

La presentación, programada para el viernes 8 de mayo a las 7:00 p. m. en el salón de conciertos Tutto Diffent de la Escuela de Música Victoriano López, tiene como objetivo recaudar fondos para el programa de becas de la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula, que apoya a jóvenes de escasos recursos en su formación musical.

El talento hondureño vuelve a casa con un propósito que trasciende el escenario. El sopranista Dennis Orellana regresa a San Pedro Sula tras una destacada trayectoria reciente en Europa para protagonizar un concierto especial junto a la Orquesta Sinfónica Victoriano López .

En esta entrevista puntual, el artista hondureño manifiesta su sentir de presentarse ante su público y junto a la Orquesta Sinfónica Victoriano López; su papel protagónico en la obra "Alessandro nell'Indie" en Viena, Austria; además de un importante mensaje a músicos emergentes que sueñan con destacar internacionalmente.

1. Viene de muchas presentaciones artísticas en Europa, ¿qué significa presentarse ahora ante el público hondureño en un concierto con causa?

Presentarme en casa es una experiencia que me llena como ninguna otra. En este caso, cantar en mi hogar adquiere un valor más significativo porque los fondos obtenidos en nuestra gala estarán destinados al Programa de Becas de la Fundación Filarmónica de SPS, lo que beneficiará a muchos jóvenes que tienen ese deseo latente de estudiar música. Apoyar a la niñez y juventud es fundamental para preservar la cultura, por lo que esperamos que este proyecto pueda tener el realce que necesita.

2. ¿Cómo describiría la experiencia de compartir escenario con la Orquesta Sinfónica Victoriano López en este momento de su carrera?

Curiosamente, la primera orquesta con la que canté como solista en Honduras fue con la Victoriano López. Fue en mayo de 2018 en el Teatro José Francisco Saybe y fue ese día cuando el Dennis de aún 16 años escuchó el llamado de la música. Actuar con ellos en este punto de mi carrera representa un reencuentro, una vuelta a esos orígenes que han marcado mi vida profesional tan profundamente. Dicho esto, me llena de mucha satisfacción compartir escenario con una orquesta que ha sido y es el nido de los mejores músicos de Honduras.

3. Recientemente se presentó en la obra "Alessandro nell'Indie" con un papel principal en el Theater an der Wien, en Viena, Austria, ¿cómo describiría esa experiencia desde los ensayos hasta las presentaciones?

Tuve el honor de interpretar al rey indio Poros en esta ópera que está ambientada en la invasión de la India por Alejandro Magno alrededor del año 327 a. C. Al tratarse de un gobernante, tuve que trabajar arduamente en la construcción del personaje desde la autoridad y la astucia, pero también desde la impulsividad y los celos con respecto a sus dramas amorosos.

Fue de los procesos de ensayo más intensos y difíciles de los que he sido parte, especialmente porque el equipo era muy exigente y porque se trataba de una ópera de cuatro horas y media de duración, una de las más extensas del repertorio barroco. Mi personaje participaba desde la primera hasta la última escena, por lo que trabajé mucho en mi resistencia vocal y física para soportar una carga de tal magnitud. A pesar de los desafíos, la reacción positiva del público en cada función y de la crítica hicieron que esta experiencia haya sido de las más enriquecedoras de mi vida hasta ahora. Nunca olvidaré lo que el rey Poros me enseñó ni el caluroso recibimiento que me brindó el muy exigente público vienés.

4. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes músicos hondureños que sueñan con una carrera internacional?

Mi filosofía de vida se basa en aprender a hacerse amigo del miedo. En un ámbito tan exigente como la música académica, la zozobra, la ansiedad y las dudas pueden convertirse en el pan de cada día, pero siempre pesan más los sueños y la pasión por el escenario. El arte siempre prevalecerá en medio de tanta tragedia humana y considero que es un acto revolucionario dedicarse a ello en un mundo que nos exige producir a toda prisa y hasta el hartazgo, así que pueden estar seguros de que van por el camino correcto. Con trabajo eficiente y constancia se puede llegar muy lejos.

Otro de mis consejos es tener un ancla. En mi caso, ese ancla es mi familia. A pesar de la distancia, mantenemos una relación muy cercana y de constante comunicación. Son las personas que me ayudan a mantener los pies sobre la tierra y me recuerdan que todo estará bien. Por esta razón, tener una red de apoyo que te ancle a la realidad es fundamental para tener una carrera sana.