Dennis Orellana y la Victoriano López se unen por la educación musical

San Pedro Sula, Honduras

El evento, programado para el viernes 8 de mayo a las 7:00 p. m., contará con la participación del reconocido soprano masculino Dennis Orellana , quien compartirá escenario con la Orquesta Sinfónica Victoriano López .

San Pedro Sula se prepara para vivir una velada cargada de emoción, arte y propósito con un concierto de ópera que reunirá talento internacional y formación local en un mismo escenario.

La presentación no solo promete una experiencia musical de alto nivel, sino que también tiene un fin solidario: recaudar fondos para el programa de becas de la Fundación Filarmónica de San Pedro Sula.

Con una aportación sugerida de mil lempiras, el público podrá disfrutar de un espectáculo que, además de su calidad artística, busca transformar vidas a través de la educación musical.

La velada adquiere un significado especial al enmarcarse en la celebración del Día de la Madre, ofreciendo a las familias una oportunidad para compartir una experiencia cultural única.

Puede adquirir sus boletos en las instalaciones de la Escuela de Música Victoriano López, de lunes a viernes en horario de 8 a. m., a 5 p. m. Los sábados de 8 a. m., a 12 del mediodía. La institución está ubicada en 8 avenida suroeste, 18 y 19 calle, Barrio Prado Alto.

La Escuela de Música Victoriano López, fundada en 1945, ha sido durante décadas un pilar en la formación de músicos en Honduras, consolidándose como referente en la enseñanza artística.