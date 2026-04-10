El hondureño Dennis Orellana será protagonista en ópera en Viena

Viena, Austria

El talento hondureño continúa ganando espacios en los escenarios más exigentes del mundo. El sopranista Dennis Orellana asume un papel protagónico en la ópera "Alessandro nell’Indie", que se estrena este 10 de abril en el Theater an der Wien, una de las salas más prestigiosas de Europa. La producción, presentada por el Bayreuth Baroque Opera Festival, marca un nuevo hito en la carrera del artista originario de San Pedro Sula, quien interpretará al rey Poro, uno de los personajes centrales de esta obra del compositor Leonardo Vinci.

Con funciones programadas los días 10, 12, 14, 17, 19 y 21 de abril, la puesta en escena cuenta con la dirección de Max Emanuel Cencic, reconocido por su visión innovadora del repertorio barroco. La propuesta escénica incorpora una estética inspirada en Bollywood, que aporta dinamismo y una lectura contemporánea a esta historia clásica. La obra, con libreto de Pietro Metastasio, aborda un drama cargado de emociones en torno al amor, la lealtad y el sacrificio, centrado en el encuentro entre Alejandro Magno, la reina Cleofide y el rey Poro, en una trama donde los conflictos personales y políticos se entrelazan con intensidad. En este contexto, la participación de Orellana adquiere especial relevancia al tratarse de uno de los roles principales dentro de una producción que reúne a destacados exponentes de la nueva generación. Su presencia en escena muestra su crecimiento artístico y su consolidación en el circuito internacional de la ópera. A través de sus redes sociales, el artista expresó su entusiasmo por este nuevo desafío: “Muy emocionado y agradecido de poder ser el Rey Poros en ´Alessandro nell’Indie´, una producción de @bayreuth_baroque en @theateranderwien. Tener uno de los papeles principales en el Teatro del Año (@opera_awards) es un completo honor. Agradezco mucho a mi agencia @parnassus_arts_productions por tan grande oportunidad. ¡Buena suerte a todo el equipo!”. El Theater an der Wien fue distinguido como "Teatro del Año" en los International Opera Awards 2025, lo que añade un valor simbólico a esta participación, posicionando a Orellana en un escenario de alto reconocimiento dentro de la industria.



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La carrera del soprano masculino hondureño ha estado marcada por una constante proyección internacional desde 2022, cuando la agencia Parnassus Arts Productions apostó por su desarrollo artístico. Desde entonces, ha formado parte de importantes producciones en Europa. Entre sus presentaciones destacan participaciones en el Festival de Ópera Barroca de Bayreuth en Alemania, la Ópera de Salzburgo en Austria y la Konzerthaus Dortmund, así como escenarios en Polonia y su reciente paso por el Teatro alla Scala de Milán, Italia, uno de los teatros más emblemáticos del mundo. En 2024, Orellana debutó en Bruselas, Bélgica, con la ópera "Mitrídates" de Wolfgang Amadeus Mozart, ampliando su presencia en el repertorio operístico europeo y consolidando su versatilidad interpretativa.