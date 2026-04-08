Top of Mind 2026 convierte a SPS en el centro del marketing regional

Ejecutivos, estrategas y líderes de marca se dieron cita en la primera parada de la Gira Top of Mind 2026, un evento que no solo presentó resultados, sino que también celebró el impacto de las marcas en la vida cotidiana de los consumidores. La iniciativa, liderada por Estrategia & Negocios en alianza con Kantar Mercaplan, marca el inicio de un recorrido regional que continuará en San Salvador, Ciudad de Guatemala y San José, Costa Rica, reuniendo a los protagonistas del mercadeo en Centroamérica.

La jornada inició con la bienvenida institucional, en la que se destacó la relevancia del estudio Top of Mind como una herramienta para entender la relación entre las marcas y los consumidores, así como su evolución en un entorno cada vez más competitivo y dinámico. Posteriormente, la charla magistral del especialista Christian Andrés marcó el tono del evento, abordando los desafíos actuales del posicionamiento de marca en una era de sobreexposición de mensajes. Durante su intervención, dejó una idea clave que resonó entre los asistentes: “Las marcas que ganan no son las que prometen más cosas, sino las que hacen una promesa clara y la cumplen de forma consistente en el tiempo”. El evento continuó con la participación de representantes de marcas líderes, quienes compartieron sus estrategias para mantenerse vigentes en la mente del consumidor.