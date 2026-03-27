EIS impulsa el emprendimiento juvenil con el Startup Weekend Youth 2026

La Escuela Internacional Sampedrana (E.I.S.) celebró con éxito la sexta edición del Startup Weekend Youth 2026, un evento de tres días que fortaleció el espíritu emprendedor de estudiantes de secundaria. Organizado por Celia Urrutia y Vanessa Velásquez. Raúl Lizárraras, líder en Emprendimiento Tecnológico de la Universidad Tecnológico de Monterrey y Educación Superior (ITESM), fué el facilitador del evento por quinto año consecutivo. El programa permitió a los jóvenes desarrollar habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento crítico y comunicación efectiva.

Durante el evento, los estudiantes presentaron sus ideas en un “rocket pitch”, conformaron equipos y desarrollaron proyectos que incluyeron marketing, investigación de mercado, prototipos y presupuestos iniciales. Además, realizaron una visita empresarial a DIUNSA Pedregal, conectando la teoría con la práctica. El Startup Weekend contó con conferencias de expertos como Nicolás Kafati, Ing. Marco Velásquez, Lic. Farouk López y Lic. Dax Marcell Paz, quienes compartieron conocimientos sobre logística, investigación de mercado y conceptos esenciales de negocios.



Los ganadores del primer lugar fueron los integrantes del Grupo PILEA:Cristina Benhard (EIS)Emma Rosenthal (EIS)Ivanna Kawas (EIS)Adri García (El Alba School, Siguatepeque)Ana Membreño (El Alba School, Siguatepeque) El jurado destacó la creatividad, innovación y desempeño de todos los equipos. “Este evento demuestra que nuestros estudiantes tienen ideas audaces y la capacidad de llevarlas a la práctica”, expresó uno de los mentores.