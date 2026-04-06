Irvine Welsh: “No pensé escribir más tras Trainspotting”

El escritor escocés Irvine Welsh asegura que nunca imaginó continuar su carrera literaria tras el éxito de Trainspotting, su obra debut, que sigue vigente décadas después de su publicación y de su adaptación cinematográfica en 1996.

En entrevista con EFE, el autor afirmó que en un inicio pensó que escribiría un solo libro antes de dedicarse a otras actividades, pero hoy se muestra agradecido por mantener una conexión con el público.

“Realmente me sorprende que la gente siga interesada y me pida que siga escribiendo. Lo seguiré haciendo felizmente mientras sigan interesados”, expresó durante su visita a México, donde participó en la Feria Internacional del Libro de Coyoacán (FILCO).

El escritor destacó que el universo de Trainspotting ha trascendido el formato literario, con adaptaciones al cine, teatro y hasta un musical, lo que ha ampliado su alcance a nuevas audiencias.

Durante su visita, decenas de lectores acudieron a la librería U-Tópicas con ejemplares de sus obras y materiales relacionados con la película dirigida por Danny Boyle, reflejo del impacto sostenido de su trabajo.

Welsh considera que, más de 30 años después, el contexto social y económico que retrata en sus historias sigue vigente, lo que facilita que nuevas generaciones se identifiquen con sus personajes.

“Antes nos prometían bienestar, empleo y oportunidades, pero eso nunca se cumplía. Ahora ni siquiera hay promesas”, afirmó el autor.

Actualmente, Welsh, de 67 años, trabaja en la saga del detective Ray Lennox y promociona su más reciente libro, Los cuchillos largos (2025).

El autor atribuye el éxito de sus novelas a la fuerza de sus personajes, que, según explica, permiten a los lectores conectar con realidades marcadas por la precariedad, la delincuencia y el consumo de drogas.

“La gente intenta escapar y crear sus propias aventuras, incluso en contextos adversos”, señaló.

No obstante, subraya que su obra no se centra únicamente en las drogas o la violencia, sino en la capacidad de los personajes para enfrentar y superar sus circunstancias.

Para Welsh, la crítica social es esencial en la narrativa: “Sin rebeldes que cuestionen la sociedad, no hay historias que contar”.

Con el paso del tiempo, los personajes de Trainspotting también han envejecido y se han integrado a dinámicas más convencionales, como el trabajo, las hipotecas y la vida digital, un reflejo de los cambios sociales actuales.

El autor admite que esta evolución responde a la realidad contemporánea, marcada por estructuras de poder y desigualdad, temas que considera necesario abordar en su obra.

A pesar de ello, los seguidores continúan demandando nuevas historias de la saga original, interés que Welsh no descarta atender en el futuro.

Finalmente, el escritor sostiene que publicar un libro implica compartirlo con el mundo, por lo que permanece abierto a nuevas entregas y atento a la respuesta de sus lectores.