Perú rinde homenaje a Vargas Llosa en su 90 aniversario

El nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa habría cumplido este sábado 28 de marzo 90 años, y Perú lo conmemora esta semana con homenajes que incluyen teatro, un documental, exposiciones, conversatorios y una lectura pública de sus obras. El escritor falleció el 13 de abril de 2025.
El canal estatal TV Perú estrenará este sábado el documental sobre su vida y producción literaria MVLL: Conversación después de La Catedral. La herencia del Nobel, que recorre los espacios que marcaron su obra, desde el histórico bar ‘La Catedral’ hasta su casa natal en la ciudad de Arequipa.
En la Biblioteca Nacional del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entregará una medalla póstuma, relanzará el Museo Mario Vargas Llosa y presentará un busto del autor.
Además, el Teatro Municipal de Lima acogerá este martes 31 la representación Mario entre las palabras y la música, un espectáculo musical y audiovisual impulsado por su entorno cercano y dirigido por su primo Luis Llosa.
La Casa de la Literatura, en el centro de Lima, inauguró la semana pasada la exposición fotográfica Varguitas. La verdad de las mentiras, obra de su hija Morgana Vargas Llosa, y también ha organizado actividades como obras de teatro y conversatorios en torno a su obra.
Este jueves se celebrará, junto al mar limeño, una lectura pública de fragmentos de sus obras titulada 90 años, 90 minutos, en el Parque Chino, en el malecón Cisneros de Miraflores, una actividad impulsada por la Municipalidad de Miraflores y la editorial Penguin Random House.
Un día después, los mismos organizadores han convocado un coloquio con escritores invitados como Jeremías Gamboa, Rosario Yori, María José Caro, Luis Rodríguez Pastor y el dramaturgo Luis Llosa.
Asimismo, el 31 de marzo, la Cancillería peruana, junto a la Cátedra Vargas Llosa, presentará en el Centro Cultural Inca Garcilaso el evento Mario Vargas Llosa: El Perú imaginado, que reunirá a autoridades y figuras del ámbito cultural “para pensar su legado más allá de la efeméride”.
Además, durante este fin de semana, iniciativas privadas han organizado recorridos turísticos por escenarios del centro de Lima que inspiraron al autor.