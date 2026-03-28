Perú rinde homenaje a Vargas Llosa en su 90 aniversario

Lima

El nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa habría cumplido este sábado 28 de marzo 90 años, y Perú lo conmemora esta semana con homenajes que incluyen teatro, un documental, exposiciones, conversatorios y una lectura pública de sus obras. El escritor falleció el 13 de abril de 2025.

El canal estatal TV Perú estrenará este sábado el documental sobre su vida y producción literaria MVLL: Conversación después de La Catedral. La herencia del Nobel, que recorre los espacios que marcaron su obra, desde el histórico bar ‘La Catedral’ hasta su casa natal en la ciudad de Arequipa.

En la Biblioteca Nacional del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entregará una medalla póstuma, relanzará el Museo Mario Vargas Llosa y presentará un busto del autor.

Además, el Teatro Municipal de Lima acogerá este martes 31 la representación Mario entre las palabras y la música, un espectáculo musical y audiovisual impulsado por su entorno cercano y dirigido por su primo Luis Llosa.