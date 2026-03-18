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Niños disfrutan meet & greet con Guerreras K-POP en Honduras

El fenómeno del K-POP reunió a familias en un evento donde los más pequeños fueron protagonistas de una experiencia única junto a sus artistas favoritas

Niños disfrutan meet & greet con Guerreras K-POP en Honduras

Las tres damas que interpretan los personajes de las Guerreras K-POP fueron aclamadas por su fanaticada hondureña, que en su mayoría son niñas.

Foto: Héctor Emilio Paz
San Pedro Sula, Honduras

La emoción del K-POP se hizo sentir entre los más pequeños durante un encuentro especial que combinó cercanía con sus artistas favoritas y un espectáculo lleno de energía. El meet & greet con las Guerreras K-POP se convirtió en uno de los momentos más esperados del evento.

Desde tempranas horas, niñas y niños llegaron acompañados de sus familias para vivir una experiencia diferente, marcada por la ilusión de conocer de cerca a las integrantes del grupo y compartir con ellas en un ambiente cercano.

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Durante el encuentro, los asistentes tuvieron la oportunidad de interactuar con las artistas, tomarse fotografías y llevarse recuerdos que quedarán en su memoria como uno de los momentos más especiales de la jornada.

El show se caracterizó por la puesta en escena de las protagonistas, que con sus dotes de actuación compartieron los mejores éxitos musicales del grupo.

El show se caracterizó por la puesta en escena de las protagonistas, que con sus dotes de actuación compartieron los mejores éxitos musicales del grupo.

El entusiasmo fue evidente en cada sonrisa. Muchas de las niñas asistieron vestidas con atuendos inspirados en el estilo del grupo, reflejando la influencia del K-POP y la conexión que han desarrollado con este fenómeno cultural.

El evento, impulsado por Banco Atlántida en conjunto con la productora BMP, reunió a familias tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa durante un fin de semana dedicado al entretenimiento y la convivencia.

El equipo de Mercadeo de Banco Atlántida estuvo presente, conformado por: Salvador Cerrato, Alejandro Sauceda, Diana Almendarez y Lester Herrera.

El equipo de Mercadeo de Banco Atlántida estuvo presente, conformado por: Salvador Cerrato, Alejandro Sauceda, Diana Almendarez y Lester Herrera.

(Foto: Héctor Emilio Paz)

En San Pedro Sula, la cita tuvo lugar en el Teatro José Francisco Saybe, mientras que en Tegucigalpa el evento continuó en el Museo Chiminike, ampliando la oportunidad para que más familias pudieran disfrutar de la experiencia.

Tras el meet & greet en la Capital Industrial, el ambiente se transformó con el inicio del espectáculo en vivo, donde las Guerreras K-POP desplegaron coreografías dinámicas y una puesta en escena que capturó la atención del público.

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Luces, música y baile marcaron el ritmo de la tarde-noche, invitando tanto a niños como adultos a sumarse a la energía del show, que rápidamente se convirtió en una celebración colectiva.

El público no tardó en integrarse al espectáculo, coreando canciones y siguiendo los pasos de baile, en un ambiente donde la diversión y la emoción fueron protagonistas.

Piezas como "How it´s Done", "Takedown", "Your Idol", "Soda Pop"; "Free", "Score Suite", "Love, Maybe" y la icónica "Golden" fueron parte del repertorio del grupo.

Más allá del entretenimiento, el evento destacó por su carácter familiar, creando un espacio donde padres e hijos pudieron compartir y disfrutar juntos de una experiencia diferente.

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Jairo Martinez Garay
Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

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