Niños disfrutan meet & greet con Guerreras K-POP en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

La emoción del K-POP se hizo sentir entre los más pequeños durante un encuentro especial que combinó cercanía con sus artistas favoritas y un espectáculo lleno de energía. El meet & greet con las Guerreras K-POP se convirtió en uno de los momentos más esperados del evento. Desde tempranas horas, niñas y niños llegaron acompañados de sus familias para vivir una experiencia diferente, marcada por la ilusión de conocer de cerca a las integrantes del grupo y compartir con ellas en un ambiente cercano.

Durante el encuentro, los asistentes tuvieron la oportunidad de interactuar con las artistas, tomarse fotografías y llevarse recuerdos que quedarán en su memoria como uno de los momentos más especiales de la jornada.

El entusiasmo fue evidente en cada sonrisa. Muchas de las niñas asistieron vestidas con atuendos inspirados en el estilo del grupo, reflejando la influencia del K-POP y la conexión que han desarrollado con este fenómeno cultural. El evento, impulsado por Banco Atlántida en conjunto con la productora BMP, reunió a familias tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa durante un fin de semana dedicado al entretenimiento y la convivencia.

En San Pedro Sula, la cita tuvo lugar en el Teatro José Francisco Saybe, mientras que en Tegucigalpa el evento continuó en el Museo Chiminike, ampliando la oportunidad para que más familias pudieran disfrutar de la experiencia. Tras el meet & greet en la Capital Industrial, el ambiente se transformó con el inicio del espectáculo en vivo, donde las Guerreras K-POP desplegaron coreografías dinámicas y una puesta en escena que capturó la atención del público.