Tarde Cultural de AP Literatura conecta el Siglo de Oro con el arte

San Pedro Sula

Con creatividad y entusiasmo, los estudiantes de AP Literatura y Cultura realizaron la Tarde Cultural: De la cotidianidad al cosmos literario, un evento que combinó análisis crítico, dramatización y expresión artística para acercar al público al Siglo de Oro español y al Barroco en América.

Durante la jornada, los estudiantes de último año desarrollaron mesas de discusión sobre Lazarillo de Tormes, El burlador de Sevilla y la poesía de Francisco de Quevedo y Luis de Góngora, en las que abordaron temas como la deshumanización, la decadencia social y la moralidad.

Escenas dramatizadas, recitales de poesía y presentaciones musicales y de ballet dieron vida a los textos. Además, un museo viviente y diversas exposiciones artísticas permitieron al público explorar de forma interactiva el pensamiento literario y visual de la época.

El Barroco americano también tuvo un lugar destacado con la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, cuyos textos fueron analizados y representados mediante la dramatización de Hombres necios y otras intervenciones escénicas que integraron canto, piano y monólogos.

Asimismo, los estudiantes reflexionaron sobre la relación entre poesía y pintura, al comparar la obra del poeta José María Heredia con la del pintor Caspar David Friedrich, en un ejercicio interdisciplinario que conectó literatura y artes visuales.

La actividad contó con la coordinación de los maestros de ceremonia Giuliana Osorio, Mateo Arias, Valeria Cabrera y Kamal Siwady, y se desarrolló bajo la guía de Mrs. Flamenco, docente del programa.

La Tarde Cultural evidenció la pasión y el talento de los estudiantes por el análisis literario, la creatividad y la interpretación artística, y destacó la vigencia de la literatura clásica como un puente entre la historia y la experiencia contemporánea.