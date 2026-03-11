VALMORAL impulsa el legado social de Julietta Kattán

San Pedro Sula, Honduras

El rescate de los valores, la ética y la responsabilidad ciudadana fueron los ejes centrales del primer desayuno empresarial del año organizado por la Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral (VALMORAL), denominado "El Legado de Bienestar". El encuentro reunió a empresarios de San Pedro Sula en el Club Hondureño Árabe, quienes reflexionaron sobre la importancia del compromiso social y la construcción de una sociedad basada en principios.

Durante la actividad, el ingeniero Mauricio Kattán compartió una disertación en la que destacó el legado de su madre, Julietta Kattán, recordada por su amplia labor social y su compromiso con las comunidades más vulnerables del país. Gran parte de ese legado se refleja en la labor de la Fundación Amigos de Guarderías Infantiles, una organización sin fines de lucro fundada en 1972 en San Pedro Sula, que brinda atención integral a niños de escasos recursos. La fundación ofrece educación desde sala cuna hasta primaria, alimentación, atención médica y espacios seguros para el desarrollo infantil, apoyando principalmente a madres trabajadoras.







Los asistentes coincidieron en que el ejemplo de Julietta Kattán representa una inspiración para continuar promoviendo iniciativas que impacten positivamente en la sociedad hondureña. VALMORAL, fundada en 2008 por un grupo de empresarios preocupados por la situación social del país, tiene como misión promover y rescatar los valores, la ética y la moral en todos los ámbitos de la sociedad. La organización impulsa acciones orientadas a fortalecer estos principios en la familia, la comunidad y el Estado, convencida de que el cambio social requiere el compromiso de cada ciudadano.