Seniors 2026 de la Big Step celebran su tradicional desayuno

La mañana de este viernes se llenó de sonrisas y elegancia durante el esperado Senior Breakfast de los seniors de Big Step Institute, quienes se reunieron para celebrar el próximo cierre de una etapa inolvidable en su educación.

Desde tempranas horas, los futuros universitarios llegaron al hotel Real Intercontinental, acompañados de sus padres y un ambiente cargado de emoción, listos para compartir uno de los últimos momentos juntos antes de emprender nuevos caminos.

El lugar fue cuidadosamente decorado con detalles juveniles y sofisticados para reflejar el espíritu de la generación: fresca, unida y soñadora.

Combinadas con hermosos vestidos en colores pasteles y estampados florales, las señoritas derrocharon belleza y elegancia, mientras que los varones lucieron formales en colores más neutros.

El escenario frente a una piscina dio el toque perfecto para una mañana que quedará grabada en sus corazones. Las fotografías no se hicieron esperar, capturando abrazos, risas y promesas de amistad eterna.

Durante el desayuno, los jóvenes disfrutaron de un exquisito menú preparado especialmente para la ocasión, mientras intercambiaban anécdotas de sus años escolares desde el kindergarten.

Entre brindis con jugo y café, los bachilleres recordaron travesuras, proyectos, exámenes finales y cada uno de los retos superados juntos como promoción 2026.

Las palabras estuvieron cargadas de gratitud, nostalgia y esperanza, ya que este no es un adiós, es el comienzo de algo más grande para preparar su futuro profesional.

El evento también sirvió como antesala a la graduación que están por venir en el mes de junio. Los 24 adolescentes demostraron que están listos para enfrentar nuevos desafíos académicos y personales, llevando consigo los valores y aprendizajes adquiridos en Big Step.

Sin duda, este Senior Breakfast fue más que un desayuno: fue una despedida simbólica de la vida escolar y un brindis por el futuro.

Entre fotografías grupales y abrazos interminables, los jóvenes dejaron claro que, aunque los caminos puedan separarse, la amistad y los recuerdos construidos permanecerán para siempre.