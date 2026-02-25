Daniel Ochoa presentará una noche de grandes clásicos y energía disco

El reconocido cantante sampedrano Daniel Ochoa se alista para reencontrarse con su público en lo que será su primer gran espectáculo del año, una propuesta musical diseñada para emocionar de principio a fin.
La cita será el viernes 27 de febrero a las 8:00 de la noche en el Salón Jerusalén del Club Hondureño Árabe, un escenario que se transformará para albergar una velada de alto nivel artístico.
El repertorio incluirá memorables éxitos de la música en español que han marcado generaciones, con tributos a figuras como Luis Miguel, Chayanne, José José, Alejandro Fernández, Leo Dan, Joan Sebastian y Juan Gabriel.
La noche también rendirá homenaje a clásicos en inglés de leyendas como Barry White, ABBA y Bee Gees, incluyendo himnos de la era disco que invitan a levantarse de la silla y cantar sin reservas.
“El público vivirá una noche para sentirlo todo: amor, despecho, adrenalina y alegría. Hemos preparado un show elegante, dinámico y lleno de sorpresas”, expresó Ochoa.
“El Concierto: Capítulo I” representa una nueva etapa dentro de su propuesta artística, consolidando un concepto que combina potencia vocal, producción detallada y una conexión cercana con la audiencia.
A lo largo de su trayectoria, Daniel Ochoa ha destacado por su técnica interpretativa y su versatilidad para moverse entre baladas románticas, pop latino y ritmos bailables, características que lo han posicionado como una de las voces más sólidas de la escena nacional.
El espectáculo contará con 14 músicos en vivo, lo que garantizará un sonido robusto y una experiencia inmersiva para los asistentes.
La puesta en escena incorporará elementos visuales modernos y una ambientación acorde a la elegancia del recinto, elevando la experiencia más allá de un concierto convencional.
Además, los asistentes podrán disfrutar de un menú especial de alimentos y bebidas, pensado para complementar la velada.
El evento cuenta con el respaldo de marcas patrocinadoras que continúan apostando por el impulso del talento hondureño y la promoción de espectáculos de calidad.
Los boletos tienen un valor de 920 lempiras, y las reservaciones pueden realizarse a los números 8803-4980 y 9446-4062.