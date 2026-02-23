Solidaridad que se convierte en hogar: el proyecto EIS TECHO

El espíritu de servicio, la solidaridad y la educación con propósito fueron a hacerse presentes el sábado 21 y domingo 22 de febrero, de 8:00 am a 5:00 pm, cuando alumnos voluntarios de la Escuela Internacional Sampedrana (EIS) participaron en la construcción de la segunda vivienda del proyecto EIS TECHO en la comunidad de El Zapotal, San Pedro Sula.
La jornada representó no solo la edificación de una estructura de madera y lámina, sino también un esfuerzo colectivo orientado a generar mejores condiciones de vida para una familia de la zona.
Un proyecto que nace del liderazgo estudiantil. El programa EIS TECHO inició en septiembre de 2023, impulsado por la iniciativa de estudiantes como Juan Carlos Argueta y Emilio Solís. Un año después, el liderazgo fue asumido por Jimmy Maalouf y Félix Mahomar, y actualmente está a cargo de Jorge Theresin y Sabrina Yurrita.
El proyecto se desarrolla bajo la coordinación de Vince Hernández Chávez, profesor de Robótica/Codificación y AP Ciencias de la Computación en EIS.
Desde su creación, la iniciativa busca promover el aprendizaje vivencial mediante la construcción de viviendas solidarias lideradas por estudiantes.
La familia beneficiada
En esta ocasión, los voluntarios trabajaron para mejorar la calidad de vida de la familia de Gloria Santos, integrada por nueve miembros, quienes enfrentaban condiciones críticas de vivienda, hacinamiento y limitaciones económicas.
Según el caso documentado por el proyecto, el espacio reducido y la precariedad estructural afectaban el bienestar y las oportunidades educativas de los niños y jóvenes del hogar. La nueva vivienda ofrece un entorno más seguro y estable para la familia.
Un esfuerzo conjunto. Durante dos días de trabajo, los estudiantes desarrollaron labores de construcción en equipo como parte de una donación total de L 185,671, destinada a la edificación de dos viviendas en la misma comunidad.
El proyecto forma parte de las actividades de servicio social impulsadas por la institución educativa.
Formación más allá del aula
EIS TECHO no solo promueve la construcción de viviendas, sino también el desarrollo de habilidades y valores en los estudiantes, entre ellos: Empatía, Liderazgo, Trabajo en equipo y Compromiso social.
Estas experiencias complementan la formación académica tradicional y fortalecen la conciencia social de los participantes.
Próxima etapa: Con dos viviendas ya construidas en El Zapotal, el equipo organizador prevé realizar una tercera construcción a finales de mayo de 2026, según la planificación del proyecto.