Hijas de Andrés: ¿Quiénes son Beatriz y Eugenia y qué rol tienen hoy?

El expríncipe Andrés, duque de York, ha sido una de las figuras más controvertidas de la familia real británica en los últimos años. Su vínculo con Jeffrey Epstein y las acusaciones de abuso sexual derivaron en la pérdida de títulos y funciones oficiales, con un impacto institucional y familiar significativo.
Quiénes son sus hijas
Andrés es padre de dos hijas: la princesa Beatriz de York (nacida en 1988) y la princesa Eugenia de York (nacida en 1990). Ambas son hijas de Sarah Ferguson, con quien estuvo casado entre 1986 y 1996.
Beatriz ha mantenido un perfil relativamente discreto y ha trabajado en el sector financiero y tecnológico. En 2020 se casó con Edoardo Mapelli Mozzi, con quien tiene una hija.
Eugenia, por su parte, ha centrado su actividad en proyectos culturales y de beneficencia. Está casada con Jack Brooksbank y es madre de dos hijos.
El vínculo de Andrés con Epstein
La controversia se intensificó tras revelarse las conexiones de Andrés con Jeffrey Epstein, quien fue condenado por delitos sexuales. Fotografías y testimonios lo situaron en el entorno del magnate, lo que deterioró gravemente su reputación pública.
En 2022, Andrés fue despojado de sus títulos militares honoríficos y dejó de utilizar el tratamiento de “Su Alteza Real”. Además, fue apartado de las funciones públicas de la monarquía por decisión de la reina Isabel II, medida que posteriormente fue ratificada por el rey Carlos III.
Impacto en Beatriz y Eugenia
Las princesas han sido descritas como “emocionalmente devastadas” tras la publicación de documentos oficiales relacionados con el caso Epstein. También se ha señalado que se sienten “traicionadas” por su padre, en medio de un escrutinio mediático constante.
Sarah Ferguson, madre de ambas, fue mencionada en correos electrónicos filtrados que evidencian comunicación con Epstein, lo que añadió presión a la situación familiar.
Pese a ello, Beatriz y Eugenia han procurado mantener una vida pública centrada en sus familias y en causas sociales, aunque la controversia vinculada a sus padres continúa influyendo en la percepción pública sobre ellas.
Por qué conservan sus títulos
A diferencia de Andrés, Beatriz y Eugenia mantienen el título de princesas por derecho de nacimiento, al ser nietas de la reina Isabel II. Sus dignidades no dependen del ejercicio de funciones oficiales.
Especialistas en monarquía británica han señalado que no existen fundamentos legales para retirarles sus títulos, ya que no han sido acusadas de delitos ni han tenido participación directa en el caso. No obstante, el contexto mediático y político podría limitar su protagonismo dentro de la institución.
El caso del expríncipe Andrés refleja el alcance que pueden tener los escándalos personales en el entorno de una casa real. Mientras él enfrenta la pérdida de funciones y prestigio, sus hijas intentan sostener su identidad pública en un escenario marcado por la controversia.