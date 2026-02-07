Salud integral: Alegría por una buena nueva en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Una noche de celebración por la inauguración de Lift Society se llevó a cabo en la Capital Industrial del país, donde los socios fundadores, junto a sus familias, amistades y clientes, compartieron la alegría por este logro empresarial. El festejo se realizó en el edificio Plaza Real, ubicado en el barrio Río de Piedras, específicamente en la segunda planta, que fue sede de un convivio animado por el DJ Axel Martínez, quien mezcló música variada para ambientar la ocasión.

El evento inició con las palabras de los socios fundadores Daniel Avilez, Marlon Fajardo, Claudia Avilez y Héctor Altamirano, quienes coincidieron en expresar su agradecimiento a Dios, a sus seres queridos y a sus clientes. Además, destacaron los servicios que ofrece Lift Society, entre ellos boxeo, salud mental, zumba y gimnasio, todos bajo un enfoque personalizado, con acceso al área de entrenamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana.







La decoración del establecimiento estuvo a cargo de JG Events by Jakelin González, que apostó por tonos oscuros y elegantes, acompañados de una proyección dinámica acorde con la identidad de un centro de entrenamiento. Durante la celebración se realizó el tradicional corte de cinta, un momento simbólico que fue captado por los asistentes, quienes aprovecharon para grabar y brindar por este acontecimiento.










