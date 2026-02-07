  1. Inicio
  2. · Sociales

Salud integral: Alegría por una buena nueva en San Pedro Sula

Una noche de celebración se llevó a cabo en barrio Río de Piedras, San Pedro Sula, donde la familia Lift Society dio inicio a su historia

Salud integral: Alegría por una buena nueva en San Pedro Sula

Héctor Altamirano, Daniel Avilez, Claudia Avilez y Marlon Fajardo

 Fotos: Moisés Valenzuela
San Pedro Sula, Honduras

Una noche de celebración por la inauguración de Lift Society se llevó a cabo en la Capital Industrial del país, donde los socios fundadores, junto a sus familias, amistades y clientes, compartieron la alegría por este logro empresarial.

El festejo se realizó en el edificio Plaza Real, ubicado en el barrio Río de Piedras, específicamente en la segunda planta, que fue sede de un convivio animado por el DJ Axel Martínez, quien mezcló música variada para ambientar la ocasión.

TEDxColoniaSatélite invita a romper barreras con ideas que transforman

El evento inició con las palabras de los socios fundadores Daniel Avilez, Marlon Fajardo, Claudia Avilez y Héctor Altamirano, quienes coincidieron en expresar su agradecimiento a Dios, a sus seres queridos y a sus clientes. Además, destacaron los servicios que ofrece Lift Society, entre ellos boxeo, salud mental, zumba y gimnasio, todos bajo un enfoque personalizado, con acceso al área de entrenamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

  • Luis Miguel Bográn, Claudia Avilez, Ana Castellón de Avilez; Julian Avilez, Daniel Avilez y Cristhian Orellana

    Luis Miguel Bográn, Claudia Avilez, Ana Castellón de Avilez; Julian Avilez, Daniel Avilez y Cristhian Orellana
  • Erick, Jafet, Héctor y Emilio Altamirano junto a Kevin Banegas, Fernando Banegas y Eduardo García

    Erick, Jafet, Héctor y Emilio Altamirano junto a Kevin Banegas, Fernando Banegas y Eduardo García
  • Yessy Cerrato y Marlon Fajardo con David, Hannah y Mateo Domínguez

    Yessy Cerrato y Marlon Fajardo con David, Hannah y Mateo Domínguez

La decoración del establecimiento estuvo a cargo de JG Events by Jakelin González, que apostó por tonos oscuros y elegantes, acompañados de una proyección dinámica acorde con la identidad de un centro de entrenamiento.

Durante la celebración se realizó el tradicional corte de cinta, un momento simbólico que fue captado por los asistentes, quienes aprovecharon para grabar y brindar por este acontecimiento.

  • Momento previo al corte de cinta.

    Momento previo al corte de cinta.

  • El dj Axel Martínez puso el ambiente musical en la inauguración.

    El dj Axel Martínez puso el ambiente musical en la inauguración.

  • Claudia Avilez y Marisol Soto

    Claudia Avilez y Marisol Soto
  • Omar Gale y Fanny Gale

    Omar Gale y Fanny Gale

     (O)
  • Yadira Santos y Wilmer García

    Yadira Santos y Wilmer García

Asimismo, se ofrecieron boquitas y bebidas naturales, contribuyendo a crear una atmósfera cercana y amena entre los invitados.

Para mayor información puede contactarse con la página oficial de Instagram: @liftsocietyhn.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Jairo Martinez Garay
Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias