TEDxColoniaSatélite invita a romper barreras con ideas que transforman

San Pedro Sula, Honduras

TEDxColoniaSatélite anunció su lanzamiento oficial, que tendrá bajo el lema “Trascender: cruzando límites invisibles”, una invitación a reflexionar sobre aquellas barreras mentales, culturales, empresariales y sociales que muchas veces frenan el crecimiento individual y colectivo. El evento se llevará a cabo en UNITEC San Pedro Sula, este próximo sábado 14 de marzo, en un horario extendido. La entrada al evento será gratis, con registro previo, ingresando a la página web tedxcoloniasatelite.com.

Esta actividad nace como una plataforma para compartir ideas que inspiran, cuestionan y generan transformación a nivel personal, profesional y social. "TedxColoniaSatélite busca amplificar ideas con propósito y generar conversaciones que provoquen acción. Queremos que cada asistente salga con una nueva perspectiva y con la motivación de aplicar lo aprendido en su entorno", señaló Juan Flores, organizador y licenciatario, durante la conferencia de prensa. Entre los speakers confirmados se encuentran Rely Maradiaga, Carlos Zúniga, Gus Leone y Gisselle Wolozny, perfiles reconocidos por su trayectoria profesional, liderazgo e influencia en áreas como emprendimiento, innovación, comunicación y desarrollo humano, cuyas charlas aportarán perspectivas diversas alineadas al eje central del evento.