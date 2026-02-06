A audiencia inicial, los implicados en el caso de Sedesol

Tegucigalpa

La audiencia inicial en el caso de presunta corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) fue programada para este viernes a las 9:00 de la mañana, en la que deberán comparecer todos los 12 imputados señalados por el Ministerio Público, entre ellos la diputada Isis Cuéllar y el exministro José Carlos Cardona.

La defensa de los imputados solicitó la suspensión de la audiencia inicial por falta de tiempo para preparar las pruebas y advirtió que, de llevarse a cabo, algunos de sus clientes no estarán presentes.

La causa judicial surge tras un requerimiento fiscal que acusa a los involucrados de 67 delitos de fraude por el supuesto desvío de más de seis millones de lempiras de fondos públicos destinados a proyectos sociales.

Cabe agregar que los 12 involucrados son Isis Carolina Cuéllar Erazo, José Carlos Cardona Erazo, Rosy Yanira Martínez González, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga, José Manuel Cerrato Villanueva, Reinery Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eliud Reinery Aguilar Pineda, Eleny Kassandra Gáleas Arias, Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno.

Estos imputados por el caso Sedesol se presentarán ante el juez natural Fernando Padilla, magistrado designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ayer, durante la audiencia de declaración de imputado, la parte acusadora solicitó detención judicial para Rosy Yanira Martínez González, exgerente administrativa de Sedesol; Luis Manuel Fernández García, exdirector de Monitoreo; José Manuel Cerrato Villanueva; Jennifer Nazareth Martínez Suazo y Eliud Reiniery Aguilar. No obstante, todos quedaron bajo arresto domiciliario. La misma medida fue aplicada a José Carlos Cardona, exsecretario de Sedesol.

En etapas previas del proceso, un juez dictó arresto domiciliario contra Cardona y otros implicados acusados de fraude en el manejo de fondos públicos, en tanto se desarrollan las diligencias judiciales.

Por su parte, la diputada Cuéllar también enfrenta arresto domiciliario, suspensión temporal de su cargo como diputada y restricciones para salir del país o comunicarse con otros implicados, medidas adoptadas mientras avanza el proceso.

La audiencia inicial será clave para que el juez determine la admisión formal de cargos y las medidas cautelares correspondientes para los imputados, en un caso que ha generado amplio debate público y político por el presunto uso irregular de fondos estatales.