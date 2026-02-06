A audiencia inicial, los implicados en el caso de Sedesol

La audiencia inicial en el caso de presunta corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) fue programada para este viernes a las 9:00 de la mañana, en la que deberán comparecer todos los 12 imputados señalados por el Ministerio Público, entre ellos la diputada Isis Cuéllar y el exministro José Carlos Cardona.
La defensa de los imputados solicitó la suspensión de la audiencia inicial por falta de tiempo para preparar las pruebas y advirtió que, de llevarse a cabo, algunos de sus clientes no estarán presentes.
La causa judicial surge tras un requerimiento fiscal que acusa a los involucrados de 67 delitos de fraude por el supuesto desvío de más de seis millones de lempiras de fondos públicos destinados a proyectos sociales.
Cabe agregar que los 12 involucrados son Isis Carolina Cuéllar Erazo, José Carlos Cardona Erazo, Rosy Yanira Martínez González, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga, José Manuel Cerrato Villanueva, Reinery Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eliud Reinery Aguilar Pineda, Eleny Kassandra Gáleas Arias, Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno.
Estos imputados por el caso Sedesol se presentarán ante el juez natural Fernando Padilla, magistrado designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Ayer, durante la audiencia de declaración de imputado, la parte acusadora solicitó detención judicial para Rosy Yanira Martínez González, exgerente administrativa de Sedesol; Luis Manuel Fernández García, exdirector de Monitoreo; José Manuel Cerrato Villanueva; Jennifer Nazareth Martínez Suazo y Eliud Reiniery Aguilar. No obstante, todos quedaron bajo arresto domiciliario. La misma medida fue aplicada a José Carlos Cardona, exsecretario de Sedesol.
En etapas previas del proceso, un juez dictó arresto domiciliario contra Cardona y otros implicados acusados de fraude en el manejo de fondos públicos, en tanto se desarrollan las diligencias judiciales.
Por su parte, la diputada Cuéllar también enfrenta arresto domiciliario, suspensión temporal de su cargo como diputada y restricciones para salir del país o comunicarse con otros implicados, medidas adoptadas mientras avanza el proceso.
La audiencia inicial será clave para que el juez determine la admisión formal de cargos y las medidas cautelares correspondientes para los imputados, en un caso que ha generado amplio debate público y político por el presunto uso irregular de fondos estatales.
Investigaciones del caso
La investigación señaló que el dinero se drenó mediante la emisión irregular de cheques a través del Fondo de Administración Solidaria, un mecanismo parlamentario para el periodo 2023-2025 dotado con 950 millones de lempiras (35,8 millones de dólares).
Presuntamente, los recursos financiaron la campaña electoral del Partido Libre, cuya candidata presidencial, Rixi Moncada, quedó en tercer lugar en los comicios generales de noviembre pasado ganados por Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional.
El escándalo estalló en junio de 2025, tras la dimisión del exministro de Sedesol a raíz de la filtración de un vídeo en el que conversaba con Cuéllar sobre el uso de recursos públicos con fines políticos.
El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, aseguró el martes que existen "abiertas" al menos dos líneas adicionales de investigación vinculadas al caso de Sedesol.
Zelaya denunció "un mecanismo de corrupción" en el departamento de Copán (oeste), donde fondos de ayuda social habrían sido "desviados y utilizados para fines distintos", causando un perjuicio económico y "traicionando la confianza de la población". EFE