Una persona muerta deja accidente en bulevar Mackey de San Pedro Sula

San Pedro Sula

Una persona murió tras un accidente vehicular en el bulevar Mackey de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

De momento, la víctima no ha sido identificada.

De acuerdo con informes preliminares, el suceso se habría registrado en horas de la madrugada, cuando una camioneta blanca marca Toyota Prado se salió de la vía e impactó contra un poste de electricidad, que quedó encima del vehículo.

Elementos del Cuerpo de Bomberos informaron que están a la espera de Medicina Forense y de una cuadrilla de la Enee para poder retirar el cuerpo de la víctima, el cual se encuentra atrapado entre el amasijo de hierro.