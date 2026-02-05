Rescatan a extranjeros tras accidente de velero en Islas del Cisne

San Pedro Sula, Honduras.

Seis personas, entre ellas un niño, fueron rescatadas con vida en aguas del Caribe hondureño luego de que el velero en el que viajaban quedara encallado cerca de un arrecife, tras ser sorprendido por fuerte oleaje provocado por una masa de aire frío. Los rescatados fueron identificados como Adriana Barrita, de 34 años, de nacionalidad mexicana; Morgan Delalande, de 31 años, francés; Solene Fouillat, de 29 años, francesa; Julie Smeyers, de 30 años, francesa; Camille Legeay, de 31 años, francesa; y el menor Adrián Barrita, de tres años, de nacionalidad francesa.

La emergencia fue atendida por personal de la Fuerza Naval de Honduras adscrito a la Estación Naval de Trujillo, luego de que la embarcación emitiera una alerta a través de radio Banda Marina reportando fallas y riesgo inminente de hundimiento. Tras recibir el aviso, se activó un operativo de búsqueda y rescate desde el Apostadero Naval de Islas del Cisne, movilizando a las unidades disponibles hacia la zona donde se encontraba el velero. Al llegar al sitio, los rescatistas localizaron la embarcación varada cerca de la playa, con daños visibles en el casco y problemas en el sistema de propulsión, lo que había impedido a la tripulación maniobrar para salir del arrecife.