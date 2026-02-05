  1. Inicio
  2. · Sucesos

Conmoción en Morazán: Ultiman a reconocido futbolista

El joven era conocido en Morazán por su relación con el fútbol, deporte en el que participó activamente durante varios años, tanto dentro como fuera de las canchas, ganándose el respeto y cariño de la comunidad deportiva

Conmoción en Morazán: Ultiman a reconocido futbolista

Fotografía en vida de Freylin Castro.

 Foto: Cortesía
Morazán, Yoro,

Un joven futbolista fue asesinado de forma violenta la noche de este jueves en el barrio El Progreso, de Morazán, Yoro, un hecho que ha generado conmoción miembros del deporte local.

La víctima fue identificada como Freylin Castro, cuyo cuerpo quedó dentro del camión en el que trabajaba, tras el ataque ocurrido, según información preliminar.

Ultiman a "Bad Bunny" en Trojes, El Paraíso

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena y comenzar con las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se reportan capturas, ni se ha establecido el móvil del crimen.

El joven era conocido en Morazán por su relación con el fútbol, deporte en el que participó activamente durante varios años, tanto dentro como fuera de las canchas, ganándose el respeto y cariño de la comunidad deportiva.

A través de redes sociales, el Club de Fútbol Catrachito Morazán lamentó profundamente su muerte, recordándolo como exjugador, directivo y colaborador constante.

Voraz incendio consume tres viviendas en el centro de Santa Rosa de Copán

En el mensaje, la institución destacó su entrega y el legado que deja en el equipo y en el deporte local. La violenta muerte del futbolista ha provocado tristeza e indignación entre familiares, amigos y vecinos, quienes exigen que el hecho no quede en la impunidad.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer este crimen que enluta a Morazán y a la comunidad futbolera de Yoro.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias