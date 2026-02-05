Conmoción en Morazán: Ultiman a reconocido futbolista

Morazán, Yoro,

Un joven futbolista fue asesinado de forma violenta la noche de este jueves en el barrio El Progreso, de Morazán, Yoro, un hecho que ha generado conmoción miembros del deporte local. La víctima fue identificada como Freylin Castro, cuyo cuerpo quedó dentro del camión en el que trabajaba, tras el ataque ocurrido, según información preliminar.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena y comenzar con las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se reportan capturas, ni se ha establecido el móvil del crimen. El joven era conocido en Morazán por su relación con el fútbol, deporte en el que participó activamente durante varios años, tanto dentro como fuera de las canchas, ganándose el respeto y cariño de la comunidad deportiva. A través de redes sociales, el Club de Fútbol Catrachito Morazán lamentó profundamente su muerte, recordándolo como exjugador, directivo y colaborador constante.