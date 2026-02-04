Ultiman a "Bad Bunny" en Trojes, El Paraíso

Trojes, El Paraíso

La violencia volvió a golpear al municipio de Trojes, en el departamento de El Paraíso, donde un joven de 27 años perdió la vida de forma violenta en plena vía pública. La víctima fue identificada como Cristopher Idiáquez, más conocido como Bad Bunny. El hecho ocurrió la tarde del martes 3 de febrero en el barrio El Centro de Trojes.

Según la información preliminar, sujetos desconocidos atacaron al joven a balazos, provocándole la muerte en el lugar. El crimen se registró a plena luz del día, lo que incrementó el temor entre quienes presenciaron la escena. Vecinos del sector relataron que escucharon varias detonaciones de arma de fuego, lo que los llevó a dar aviso inmediato a las autoridades policiales. Al llegar al sitio, agentes de la Policía Nacional encontraron el cuerpo del joven a un costado de una motocicleta. En una de sus manos aún sostenía una bolsa plástica con productos, un detalle que ha causado impacto entre quienes conocieron el caso.