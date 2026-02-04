Hombre es sentenciado a 15 años de prisión por violento ataque a mujer

El Ministerio Público informó que un hombre fue condenado a 15 años de prisión por intentar quitarle la vida a una mujer en un violento ataque ocurrido en Choluteca.
El sentenciado es Marco Alfredo Galo Díaz, quien aceptó su responsabilidad en el hecho y recibió la condena mediante un procedimiento abreviado ante los tribunales.
El ataque ocurrió el 17 de agosto de 2023, en una vivienda de la colonia Marcelino Champagnat, donde la víctima, Yanitza Aguilar Mercado, fue encontrada con múltiples heridas provocadas con un cuchillo.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar tras recibir una denuncia por un hecho violento y, al ingresar a la casa, hallaron a la mujer gravemente herida, aunque aún con signos vitales.
De inmediato, Yanitza fue trasladada al Hospital del Sur, pero debido a la gravedad de las lesiones fue remitida de urgencia al Hospital Escuela, donde permaneció bajo pronóstico reservado.
Pese a la brutalidad del ataque, la mujer logró sobrevivir, hecho que permitió que las autoridades continuaran el proceso judicial en contra del agresor.
Las investigaciones determinaron que, tras cometer el ataque, Galo Díaz regresó a su vivienda y le confesó a su madre lo sucedido, quien posteriormente alertó a la Policía.
Con las pruebas reunidas por la Fiscalía, el caso avanzó hasta obtener la sentencia condenatoria, la cual representa una sanción por el intento de femicidio cometido contra la víctima.