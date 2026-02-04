Hombre es sentenciado a 15 años de prisión por violento ataque a mujer

Choluteca, Honduras.

El sentenciado es Marco Alfredo Galo Díaz , quien aceptó su responsabilidad en el hecho y recibió la condena mediante un procedimiento abreviado ante los tribunales.

El Ministerio Público informó que un hombre fue condenado a 15 años de prisión por intentar quitarle la vida a una mujer en un violento ataque ocurrido en Choluteca.

El ataque ocurrió el 17 de agosto de 2023, en una vivienda de la colonia Marcelino Champagnat, donde la víctima, Yanitza Aguilar Mercado, fue encontrada con múltiples heridas provocadas con un cuchillo.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar tras recibir una denuncia por un hecho violento y, al ingresar a la casa, hallaron a la mujer gravemente herida, aunque aún con signos vitales.

De inmediato, Yanitza fue trasladada al Hospital del Sur, pero debido a la gravedad de las lesiones fue remitida de urgencia al Hospital Escuela, donde permaneció bajo pronóstico reservado.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Pese a la brutalidad del ataque, la mujer logró sobrevivir, hecho que permitió que las autoridades continuaran el proceso judicial en contra del agresor.