El Pataste reconoce el compromiso comunitario de Jaime Carrillos

El Pataste, Catacamas.

La comunidad de El Pataste se vistió de gratitud y emoción al rendir un homenaje público a uno de sus hijos más destacados: Jaime Francisco Carrillos Antúnez , joven líder que ha convertido sus sueños en servicio y sus valores en obras palpables para su gente.

En 2022, desde su cargo como gerente administrativo de la Municipalidad de Catacamas, y con el respaldo del alcalde Marco Ramiro Lobo, su labor se fortaleció, logrando avances que hoy se reflejan en cada rincón de El Pataste.

Desde 2013, Carrillos Antúnez asumió un compromiso comunitario que lo ha llevado a ser referente de trabajo, humildad y entrega. Su cercanía con las familias, su capacidad de escuchar y su empeño en transformar necesidades en soluciones lo han consolidado como un líder genuino.

El agradecimiento de la comunidad se sustenta en proyectos concretos que han marcado un antes y un después:

Nuevo techo del C.E.B. Juan Ramón Molina, que protege la educación y los sueños de la niñez.

Cerca perimetral del Centro de Salud, garantía de seguridad para pacientes y personal.Letras del parque, convertidas en símbolo de identidad y orgullo local.

Cerca del kínder, resguardo para los más pequeños. Iluminación del campo de fútbol, que fomenta la convivencia y el deporte juvenil.

Reparación de carreteras, mejorando la conectividad y la vida diaria.Construcción de una caja puente, acceso seguro en temporadas difíciles.

Ampliación del Centro de Salud, esperanza renovada en atención digna. Cada obra es más que infraestructura: es un reflejo del compromiso y cariño de Jaime Francisco hacia su gente.

La comunidad no olvida a quienes sembraron en él los valores que hoy lo distinguen. Con profunda emoción, se recordó a sus padres, Ana Maritza Antúnez y Arelin Isidro Carrillos, quienes —desde el cielo— estarían orgullosos del hombre íntegro y servidor humilde que formaron.

El homenaje a Jaime Francisco Carrillos Antúnez no es solo un reconocimiento personal, sino un testimonio de cómo la unión entre liderazgo y comunidad puede transformar realidades.