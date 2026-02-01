Gabriela Ochoa, la bióloga hondureña que protege a los tiburones y rayas

Honduras

Recientemente, su trayectoria fue reconocida por The Explorers Club , convirtiéndose en la primera bióloga marina hondureña en recibir esta distinción. En esta entrevista, comparte su historia, los desafíos del camino y la visión que guía su labor.

Desde las playas de su infancia hasta los Cayos Miskitos, Gabriela Ochoa ha construido una carrera marcada por la ciencia, la empatía y la defensa de especies incomprendidas. Bióloga marina hondureña y fundadora de Ilili Honduras , su trabajo se centra en la conservación de tiburones y rayas, integrando a comunidades costeras como parte esencial de las soluciones.

Gabriela, ¿cómo nació su interés por la biología marina y en qué momento comprendió que su vocación estaría ligada a la conservación de tiburones y rayas?

De pequeña siempre me encantaron todos los animales, y de mis recuerdos más especiales eran las semanas santas en la playa. Sin embargo, en Honduras nos inculcan que debemos estudiar carreras “normales”, como Medicina, Derecho o Administración de Empresas, que sí generan dinero.

Como adolescente tenía muchas aspiraciones de estudiar biología; ya en mi familia paterna había dos biólogos. Cuando me mudé a Estados Unidos para ir a la universidad, mi papá me mostró que en una universidad estaba la carrera de biología marina. ¡Yo le dije que no quería entrenar delfines! Porque en mi mente eso hacía un biólogo marino; sin embargo, tenía mucha curiosidad, así que apliqué y en mi primera clase supe inmediatamente que esta era mi vocación.

Boletín Amiga Recibe los mejores consejos de belleza, tendencias y rutinas de cuidado personal. Mantente radiante y saludable. ¡Descubre más y embellece tu día!.

Mucha gente me preguntó: ¿qué iba a hacer yo con esa carrera? Lo cual me causa risa, porque Honduras es un país de agua; tenemos más mar que tierra, nuestra extensión territorial marina es casi dos veces la terrestre y el nombre “Honduras” significa profundidad.

En el 2015 comencé a trabajar con tiburones y rayas, a través de una organización internacional, e inmediatamente vi que muchas personas les tienen miedo a los tiburones y que había mucho por hacer por ellos. En ese momento supe que me dedicaría a esto.

¿Qué experiencias personales o profesionales la motivaron a fundar Ilili Honduras y cuál fue el principal vacío que identificó en el país que su organización buscaba atender?

En el 2016 fui por primera vez a la Moskitia, es un lugar del que creo que muchos hondureños hemos escuchado, pero muy pocos fuera del territorio la hemos visitado. Este primer viaje me marcó de muchas maneras, desde la belleza natural y la biodiversidad hasta la calidez humana de sus personas y la cosmovisión, o la manera en que las comunidades miskitas ven su vida y su relación con la naturaleza.

Mi amiga, colega y ahora parte de mi organización, Wildres Wood, la primera bióloga miskita, convenció a su cuñado para que pudiera acompañar a dos botes a pescar tiburón a los Cayos Miskitos. Muchas personas desconocen que Honduras es santuario de tiburones, es decir, está prohibido pescar o consumir tiburón, y que en la Moskitia existen pesquerías de tiburones, las cuales son el sustento de muchas familias.

Viajamos durante la noche: 18 horas a bordo de un bote langostero, hasta llegar a un pequeño cayo llamado Katsikumi, con el objetivo de comprender la magnitud de la pesca ilegal de tiburones.

Al llegar, los pescadores colocaron sus redes y palangres, mientras nuestro equipo de biólogos instalaba el campamento. A la mañana siguiente, recuerdo estar tomando café cuando vi la primera embarcación acercarse a la orilla. Me metí al agua para recibirla y ver la captura: la lancha venía llena de tiburones muertos. Entre ellos había un gran tiburón martillo gigante, una hembra preñada de 3.8 metros, cuya mandíbula hoy se encuentra en la oficina de Ilili y se utiliza con fines educativos.

Durante los días siguientes, medimos cientos de tiburones muertos. Una de mis colegas a menudo me decía que no llorara y que los pescadores no me vieran llorar. La verdad es que los pescadores no eran los malos; ellos son parte de un ciclo interminable de pobreza, falta de oportunidades y exclusión. Los tiburones son víctimas colaterales de esta problemática, y para mí se hizo evidente que la legislación del santuario de tiburones no era práctica para la realidad hondureña.

Durante años no pude sacar este enorme problema de mi mente, pero tenía miedo de iniciar mi propio camino, probablemente porque no conocía a nadie que hubiera fundado una organización y pensaba que la gente creería que estaba loca. En 2022, finalmente registré Ilili y emprendí este viaje. Nuestro logo es un tiburón martillo gigante y nuestro nombre, Ilili, significa tiburón en miskito, como una forma de honrar y conectar con las comunidades indígenas.

Ilili Honduras trabaja estrechamente con comunidades que dependen de los recursos marinos. ¿Cómo describiría la relación que han construido con estas comunidades y qué aprendizajes le ha dejado este enfoque colaborativo?

Ilili trabaja principalmente en la Moskitia e Islas de la Bahía, pero hemos trabajado en el Golfo de Fonseca y pronto estaremos con un nuevo proyecto en esta zona.

En la zona de la Moskitia, nuestro equipo ha creado una relación de colaboración y empatía con las comunidades, lo cual nos ha posicionado como un referente en conservación marina en el territorio. Hemos aprendido mucho de los pescadores de la zona sobre las especies que ellos ven y los lugares donde las podemos encontrar. Realmente, los pescadores tienen doctorados del mar.

En mi opinión, no hay conservación sin personas. La conservación no es de naturaleza únicamente, es profundamente humana. Mi trabajo me ha hecho comprender que la conservación es un balance delicado entre las especies que amamos y cuidamos y las personas que dependen de ellas. No es blanco o negro, es un espectro gris.

También he aprendido que la conservación no se impone. Debe construirse de la mano con las comunidades, escuchándolas y reconociéndolas como actores clave, para que sean parte activa de las soluciones y del futuro que queremos para nuestros océanos.