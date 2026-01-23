Esencia de mujer 2026: un homenaje a dos damas ejemplares

San Pedro Sula, Honduras

“Esencia de Mujer 2026” volvió a escena. El Centro Cultural Sampedrano (CCS), en el marco del Día de la Mujer Hondureña, realizó la vigésimo sexta entrega del reconocimiento a dos mujeres de alma noble, dispuestas a servir al prójimo con amor y esmero. El auditorio 1 del CCS lució lleno, con la presencia de invitados especiales que apreciaron el homenaje en vida a la médica Carolina Vélez y a la señora Martha Abarca, quienes recibieron una placa conmemorativa en la categoría Altruista.

La distinción, que se otorga desde el año 2001, resaltó el aporte de mujeres ejemplares cuya labor ha dejado una huella significativa en la sociedad hondureña. Carolina Vélez es médica, máster en Trastornos del Neurodesarrollo y certificada en Integración Sensorial. Además, es miembro de la junta directiva del Centro de Rendimiento Educativo Especial Renacer (CREER), una organización sin fines de lucro enfocada en la educación especial y la rehabilitación integral de niños y jóvenes con autismo, lesión cerebral y trastornos del neurodesarrollo. Por su parte, Martha Abarca es una líder visionaria y un referente de servicio y compromiso social en Honduras. Es miembro de la junta directiva del Centro Cultural Sampedrano, institución que proyecta la cultura y el arte hondureño.