Esencia de mujer 2026: un homenaje a dos damas ejemplares

“Esencia de Mujer 2026” volvió a escena. El Centro Cultural Sampedrano (CCS), en el marco del Día de la Mujer Hondureña, realizó la vigésimo sexta entrega del reconocimiento a dos mujeres de alma noble, dispuestas a servir al prójimo con amor y esmero.
El auditorio 1 del CCS lució lleno, con la presencia de invitados especiales que apreciaron el homenaje en vida a la médica Carolina Vélez y a la señora Martha Abarca, quienes recibieron una placa conmemorativa en la categoría Altruista.
La distinción, que se otorga desde el año 2001, resaltó el aporte de mujeres ejemplares cuya labor ha dejado una huella significativa en la sociedad hondureña.
Carolina Vélez es médica, máster en Trastornos del Neurodesarrollo y certificada en Integración Sensorial. Además, es miembro de la junta directiva del Centro de Rendimiento Educativo Especial Renacer (CREER), una organización sin fines de lucro enfocada en la educación especial y la rehabilitación integral de niños y jóvenes con autismo, lesión cerebral y trastornos del neurodesarrollo.
Por su parte, Martha Abarca es una líder visionaria y un referente de servicio y compromiso social en Honduras. Es miembro de la junta directiva del Centro Cultural Sampedrano, institución que proyecta la cultura y el arte hondureño.
Ambas damas agradecieron a Dios, a sus familias y a todas las personas que han sido parte de la construcción de sus sueños. En sus discursos, también alentaron a las mujeres a seguir preparándose, a ser perseverantes, trabajar duro y poner todos sus planes en manos de Dios.
"Debo decirles que vengo de una familia de mujeres maravillosas. La verdadera esencia de una mujer está en sus sueños, porque son ellos los que nos hacen ver oportunidades en la adversidad. Recibo este premio en nombre de todas esas madres que reciben un diagnóstico de autismo en sus hijos y de aquellas que buscan oportunidades para ellos y, si no las hay, las crean", expresó Vélez tras recibir su distinción.
Asimismo, Abarca manifestó en su discurso: "El Señor le da dones a uno y lo pone donde Él quiere, así que toca ser obediente. El primero siempre es Dios; luego hay que trabajar duro, prepararse, ser perseverantes y guerreras".
Cabe destacar que, posteriormente, se inauguró una exposición artística con más de 80 obras de 70 artistas a nivel nacional, la cual estará abierta al público de manera gratuita hasta el sábado 14 de febrero, en horario de oficina.
El jueves 30 de enero, en Siguatepeque, también se reconocerá en la categoría Empresarial a la doctora Zeny Padilla, por su trayectoria, liderazgo y aporte al desarrollo económico de la región.
La velada conmemorativa en la "Ciudad de los Pinares" se llevará a cabo en el Hotel Vuestra Casa y contará con un programa cultural especial que enaltecerá el talento y la creatividad en esta significativa celebración.