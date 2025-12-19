José Cecilio del Valle: el político que gobernó desde la ciencia

El economista, catedrático y escritor hondureño Rafael Delgado Elvir presenta su libro “José Cecilio Del Valle: El político del estudio y la acción”, una obra que acerca al lector a las ideas económicas de una de las figuras clave de la independencia centroamericana. A través de una investigación clara y accesible, Delgado Elvir rescata a Del Valle no solo como redactor del Acta de Independencia, sino como un pensador que basó su actuar político en el estudio y la ciencia económica.
Con una sólida formación académica en Alemania y una amplia trayectoria docente y periodística, el autor propone una lectura que conecta historia, economía y actualidad, pensada tanto para lectores curiosos como para quienes buscan comprender mejor los desafíos políticos y económicos del país.
1. ¿Quién fue José Cecilio del Valle, cómo lo describiría en pocas palabras y por qué sigue siendo importante?
Sí, yo creo que muchos de los hondureños conocemos a José Cecilio del Valle como uno de los políticos que vivió precisamente en el periodo cuando Centroamérica se vuelve independiente. Lo conocemos como el redactor del Acta de Independencia, así como el político que estuvo formando y forjando la Federación Centroamericana.
Pero para mí es importante destacar a José Cecilio del Valle también como un pensador. En todo momento, su accionar como político y como funcionario estuvo siempre basado en la ciencia, estuvo basado en el estudio, y por ello el libro pretende resaltar esa faceta de su vida y obra. El estudioso de la ciencia económica y el pensador que, con todo ese conocimiento asimilado, hizo propuestas de política económica para su tiempo.
2. ¿Qué lo llevó a escribir este libro y qué fue lo que más le sorprendió al investigar la vida y el pensamiento de Del Valle?
Me llevó a escribir el libro la necesidad de unir varios puntos. Primero, resaltar la vida y obra de José Cecilio del Valle como pensador, pero también el hecho de que en nuestro país vivamos recurrentemente crisis políticas, en un contexto donde la política no siempre está basada en la ciencia, y menos aún en las ciencias económicas.
Me pareció muy interesante rescatar la figura de José Cecilio del Valle como un político ágil, presente en los momentos más difíciles de Centroamérica, pero también como un político que, antes de proponer o intervenir en la vida pública, había estudiado profundamente.
No era un estudio superficial; era un verdadero conocedor de la ciencia económica, lo que le permitió aplicar ese conocimiento a la realidad centroamericana. No estamos frente a un político que improvisa o habla por hacer ruido, sino ante alguien que antes de hablar estudió, pensó y escribió.
3. El título habla de “estudio y acción”. ¿Cómo combinaba José Cecilio del Valle el conocimiento con la política en su época?
Es una conjunción de características que hoy casi no vemos en la política nacional. Lo común es la improvisación, el espectáculo, la controversia para elevar perfiles; pero hay muy poco estudio serio detrás de lo que se dice o se hace.
José Cecilio del Valle, que es hondureño y nació en Choluteca, aunque vivió gran parte de su vida fuera del país, debería ser una lección viva para nosotros. No solo debemos recordarlo como el redactor del Acta de Independencia, sino como un político que estudió y cuyas propuestas estaban basadas en la ciencia, no en ocurrencias.
4. Aunque se trata de historia y economía, ¿qué tipo de lector puede disfrutar este libro: solo académicos o cualquier persona curiosa?
Este libro está dirigido a todo público: desde jóvenes de educación media, estudiantes universitarios, hasta expertos interesados en profundizar sobre la vida y obra de José Cecilio del Valle.
Es un libro de lectura accesible, que solo requiere interés y pasión por el país y por conocer a uno de sus personajes más importantes.
5. ¿Qué ideas económicas de José Cecilio del Valle le llamaron más la atención y por qué cree que aún tienen vigencia?
Son ideas de enorme actualidad, incluso doscientos años después. Destacaría tres puntos. El primero es el papel transformador de la educación. En su documento “Memoria sobre la educación”, de 1829, plantea la necesidad de una educación formal para todos y diferenciada según capacidades y competencias.
También insistía en que quienes gobiernan debían estar formados científicamente, especialmente en economía. Para él, tanto el poder ejecutivo como el legislativo debían basar sus decisiones en el conocimiento.
Otro tema clave es la productividad. Del Valle entendía que la riqueza natural es solo potencial si no se educa a la mano de obra. Propuso proyectos de infraestructura, integración regional y formación del individuo como base del desarrollo.
Finalmente, su visión del comercio internacional es muy equilibrada. Defendía la inserción de Centroamérica en los mercados internacionales, pero con cautela frente a las grandes potencias, entendiendo sus intereses y riesgos. Su pensamiento era prudente, estratégico y profundamente informado.
6. Si Del Valle viviera hoy, según su investigación, ¿qué problemas del país cree que le preocuparían más?
Uno de los temas que más combatió fue la captura del Estado por grupos económicos. Denunció el nepotismo y la concentración del poder en pocas familias, algo que sigue siendo muy vigente.
En su periódico “El Amigo de la Patria”, publicó listas que evidenciaban cómo una sola familia controlaba gran parte de los cargos públicos. Eso lo combatió hace más de 200 años y sigue siendo una advertencia actual.
7. ¿Por qué recomendaría este libro a alguien que nunca ha leído sobre economía ni historia política?
Porque permite unir dos cosas: conocer a uno de los fundadores de nuestra nación y, al mismo tiempo, acercarse a la economía política de manera clara. Es una puerta de entrada para entender nuestra historia y nuestros problemas actuales.
8. ¿Cómo pueden las personas interesadas conseguir su libro?
El libro está disponible bajo el sello de Editorial Guaymuras. En San Pedro Sula puede adquirirse en Metronova (Galería del Valle) y en Lyser (Barrio Guamilito). En Tegucigalpa, en la librería de Guaymuras y en librerías de centros comerciales.