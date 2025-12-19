José Cecilio del Valle: el político que gobernó desde la ciencia

San Pedro Sula, Honduras

Con una sólida formación académica en Alemania y una amplia trayectoria docente y periodística, el autor propone una lectura que conecta historia, economía y actualidad, pensada tanto para lectores curiosos como para quienes buscan comprender mejor los desafíos políticos y económicos del país.

El economista, catedrático y escritor hondureño Rafael Delgado Elvir presenta su libro “José Cecilio Del Valle: El político del estudio y la acción” , una obra que acerca al lector a las ideas económicas de una de las figuras clave de la independencia centroamericana. A través de una investigación clara y accesible, Delgado Elvir rescata a Del Valle no solo como redactor del Acta de Independencia, sino como un pensador que basó su actuar político en el estudio y la ciencia económica.

1. ¿Quién fue José Cecilio del Valle, cómo lo describiría en pocas palabras y por qué sigue siendo importante?

Sí, yo creo que muchos de los hondureños conocemos a José Cecilio del Valle como uno de los políticos que vivió precisamente en el periodo cuando Centroamérica se vuelve independiente. Lo conocemos como el redactor del Acta de Independencia, así como el político que estuvo formando y forjando la Federación Centroamericana.

Pero para mí es importante destacar a José Cecilio del Valle también como un pensador. En todo momento, su accionar como político y como funcionario estuvo siempre basado en la ciencia, estuvo basado en el estudio, y por ello el libro pretende resaltar esa faceta de su vida y obra. El estudioso de la ciencia económica y el pensador que, con todo ese conocimiento asimilado, hizo propuestas de política económica para su tiempo.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

2. ¿Qué lo llevó a escribir este libro y qué fue lo que más le sorprendió al investigar la vida y el pensamiento de Del Valle?

Me llevó a escribir el libro la necesidad de unir varios puntos. Primero, resaltar la vida y obra de José Cecilio del Valle como pensador, pero también el hecho de que en nuestro país vivamos recurrentemente crisis políticas, en un contexto donde la política no siempre está basada en la ciencia, y menos aún en las ciencias económicas.

Me pareció muy interesante rescatar la figura de José Cecilio del Valle como un político ágil, presente en los momentos más difíciles de Centroamérica, pero también como un político que, antes de proponer o intervenir en la vida pública, había estudiado profundamente.

No era un estudio superficial; era un verdadero conocedor de la ciencia económica, lo que le permitió aplicar ese conocimiento a la realidad centroamericana. No estamos frente a un político que improvisa o habla por hacer ruido, sino ante alguien que antes de hablar estudió, pensó y escribió.

3. El título habla de “estudio y acción”. ¿Cómo combinaba José Cecilio del Valle el conocimiento con la política en su época?

Es una conjunción de características que hoy casi no vemos en la política nacional. Lo común es la improvisación, el espectáculo, la controversia para elevar perfiles; pero hay muy poco estudio serio detrás de lo que se dice o se hace.

José Cecilio del Valle, que es hondureño y nació en Choluteca, aunque vivió gran parte de su vida fuera del país, debería ser una lección viva para nosotros. No solo debemos recordarlo como el redactor del Acta de Independencia, sino como un político que estudió y cuyas propuestas estaban basadas en la ciencia, no en ocurrencias.