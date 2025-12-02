Zorzales Film Fest 2025: Una noche que reconoce al arte

Por tercera vez se realizaron los Zorzales Film Fest, un evento que reconoció la creatividad de los cineastas emergentes en Honduras. La actividad tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad Privada de San Pedro Sula (USAP), donde el talento cinematográfico local destacó con presentaciones artísticas de primer nivel.
El festival fue organizado por los estudiantes de las clases de Cinematografía, en conjunto con Ceremonial y Protocolo de la carrera de Ciencias de la Comunicación y Publicidad, quienes contaron con el apoyo de Diario LA PRENSA para ofrecer una velada llena de emoción y arte nacional.
Se presentaron 8 cortometrajes finalistas, seleccionados de entre más de 20 participantes por un jurado compuesto por profesionales destacados. Además, la noche incluyó presentaciones artísticas y dinámicas con premios cortesía de los patrocinadores.
El momento cumbre de la jornada fueron las premiaciones. Los ganadores fueron: en la categoría “Documental” ganó “Juan, el discípulo amado del pueblo”; en “Mediometraje” triunfó “35 mm más tarde”; y en la categoría más esperada, “Cortometrajes”, el tercer lugar fue para “Lumalali Niwani”, el segundo para “86” y el primer lugar para “Adicto”.
Además del reconocimiento, todos los premiados recibieron incentivos en efectivo. El primer lugar de “Cortometraje” obtuvo 20 mil lempiras, impulsando a los nuevos talentos a continuar creando historias que reflejan la diversidad y riqueza cultural de Honduras.
Los criterios evaluados durante la ceremonia incluyeron guion, narrativa, dirección, actuaciones, cinematografía, edición y ritmo, así como sonido, música e impacto general.
Durante su discurso, Héctor Mejía —creador del Zorzales Film Fest y docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación y Publicidad— adelantó que el próximo año el evento podría realizarse a nivel centroamericano, ampliando su alcance más allá del ámbito nacional.