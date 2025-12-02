Zorzales Film Fest 2025: Una noche que reconoce al arte

San Pedro Sula, Honduras

El festival fue organizado por los estudiantes de las clases de Cinematografía, en conjunto con Ceremonial y Protocolo de la carrera de Ciencias de la Comunicación y Publicidad, quienes contaron con el apoyo de Diario LA PRENSA para ofrecer una velada llena de emoción y arte nacional.

Por tercera vez se realizaron los Zorzales Film Fest , un evento que reconoció la creatividad de los cineastas emergentes en Honduras. La actividad tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad Privada de San Pedro Sula (USAP) , donde el talento cinematográfico local destacó con presentaciones artísticas de primer nivel.

Se presentaron 8 cortometrajes finalistas, seleccionados de entre más de 20 participantes por un jurado compuesto por profesionales destacados. Además, la noche incluyó presentaciones artísticas y dinámicas con premios cortesía de los patrocinadores.

El momento cumbre de la jornada fueron las premiaciones. Los ganadores fueron: en la categoría “Documental” ganó “Juan, el discípulo amado del pueblo”; en “Mediometraje” triunfó “35 mm más tarde”; y en la categoría más esperada, “Cortometrajes”, el tercer lugar fue para “Lumalali Niwani”, el segundo para “86” y el primer lugar para “Adicto”.

Además del reconocimiento, todos los premiados recibieron incentivos en efectivo. El primer lugar de “Cortometraje” obtuvo 20 mil lempiras, impulsando a los nuevos talentos a continuar creando historias que reflejan la diversidad y riqueza cultural de Honduras.

Los criterios evaluados durante la ceremonia incluyeron guion, narrativa, dirección, actuaciones, cinematografía, edición y ritmo, así como sonido, música e impacto general.

Durante su discurso, Héctor Mejía —creador del Zorzales Film Fest y docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación y Publicidad— adelantó que el próximo año el evento podría realizarse a nivel centroamericano, ampliando su alcance más allá del ámbito nacional.