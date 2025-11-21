Premio Quetglas 2025 reconoce a los "Peregrinos de la Caridad" en SPS

San Pedro Sula, Honduras

La gala reunió a cientos de invitados, entre ellos representantes de organizaciones sociales, líderes comunitarios, benefactores, aliados estratégicos y personalidades del ámbito empresarial y humanitario. El evento destacó por su ambiente de fraternidad, solidaridad y admiración hacia el legado del recordado padre Antonio Quetglas (QDDG).

Bajo el lema “Peregrina de la caridad”, la activista hondureña Zoila Lagos fue reconocida como ganadora del Premio Quetglas 2025 en su duodécima edición, celebrada en el Club Hondureño Árabe. Su proyecto Asociación de Apoyo Mutuo entre Mujeres (Apomuh) recibió el máximo galardón por su labor en la defensa de los derechos de mujeres y comunidades vulnerables en Choloma y la zona norte del país.

Durante la noche también fueron reconocidos los proyectos Casa Taller Sindamanoy, impulsado por Sandra Bastidas, y Semillas Triunfadoras, dirigido por Mauricio Isaí Fernández, ambos aplaudidos por su trabajo cultural y comunitario. Cada finalista recibió una presea, mientras Apomuh obtuvo un apoyo económico de 4,000 dólares, y los otros dos proyectos, 2,500 dólares cada uno.

La velada inició con una presentación musical del Coro OSOVI, seguido por una conferencia magistral impartida por la Lic. María del Rosario Selman-Housein, quien enfatizó la importancia de la humildad, el servicio, la empatía y el compromiso con el prójimo, inspirados en los principios del cristianismo.

Posteriormente, los asistentes se trasladaron a otro salón para la tradicional oración vicentina dirigida por el padre Fausto Henríquez. El programa continuó con la presentación en video de los tres nominados en esta edición.

Antes de la premiación oficial, se entregaron reconocimientos especiales a los Embajadores Quetglas, personas destacadas por su entrega al servicio social y su compromiso con quienes más lo necesitan.

El momento cumbre llegó con el anuncio de Zoila Lagos como ganadora del Premio Quetglas 2025. Entre lágrimas y emoción, compartió un mensaje poderoso que conmovió a los presentes: “Esa violencia que viví desde que nací me dio la fuerza para salir adelante y estar siempre en contra de lo que mi madre vivía. Tener la fortaleza para poder salvar otras vidas. Para que ninguna niña de 13 años tenga que parir y dejar sus estudios como me tocó a mí. No aceptaremos que otras mujeres vivan la violencia, lucharemos por todas hasta el final y las veces que sea necesario”, expresó.

La Fundación OSOVI, junto al Grupo Financiero Ficohsa (patrocinador oficial), Emsula, Elcatex, Lovable, Pacer, CASW, UNO, Alanza, Cemento Bijao, Dug, ICCE, Costa’s Burger y los media partners Televicentro, Emisoras Unidas, LA PRENSA y El Heraldo, hicieron posible esta edición que reafirma el impacto del voluntariado y la labor social en Honduras.

La gala cerró en medio de aplausos, abrazos y un mensaje unánime: seguir fortaleciendo las obras de caridad que honran la memoria del padre Quetglas y transforman vidas en todo el país.