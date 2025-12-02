Exestudiantes del María Auxiliadora comparten amor y alegría

San Pedro Sula, Honduras

Un grupo de exestudiantes del Instituto María Auxiliadora compartió un momento inolvidable con las niñas del Hogar San José de San Pedro Sula, donde llevaron comida, actividades lúdicas, arte y obsequios que llenaron de alegría la jornada. La visita, realizada en las instalaciones del albergue, fue un gesto de esperanza y amor que las integrantes de la promoción 1982 decidieron brindar de todo corazón a las decenas de niñas que allí residen.

Fotografías, juegos, postres, la entrega de un televisor de 50 pulgadas, regalos personalizados y una contribución económica formaron parte del programa organizado por las exalumnas salesianas, quienes no buscan figurar, sino inspirar a que más grupos y organizaciones se sumen a actos de solidaridad donde verdaderamente se necesitan. Durante la jornada, Paty Maldonado —maestra de la Academia Bellas Artes y miembro del grupo de mujeres solidarias— llevó a 40 niñas artistas que ofrecieron un espectáculo excepcional de danza. Con coloridos trajes representativos y una puesta en escena impecable, las pequeñas conquistaron al público con su talento y disciplina.







Las niñas del Hogar San José vivieron un día hermoso y lleno de entretenimiento, recordando el mensaje de Mateo 18:5: "El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe", un versículo que subraya que tratar bien a los niños es una manera de honrar a Jesús mismo.

¿Qué es el Hogar San José?