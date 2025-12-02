Exestudiantes del María Auxiliadora comparten amor y alegría

Un grupo de exestudiantes del Instituto María Auxiliadora compartió un momento inolvidable con las niñas del Hogar San José de San Pedro Sula, donde llevaron comida, actividades lúdicas, arte y obsequios que llenaron de alegría la jornada.
La visita, realizada en las instalaciones del albergue, fue un gesto de esperanza y amor que las integrantes de la promoción 1982 decidieron brindar de todo corazón a las decenas de niñas que allí residen.
Fotografías, juegos, postres, la entrega de un televisor de 50 pulgadas, regalos personalizados y una contribución económica formaron parte del programa organizado por las exalumnas salesianas, quienes no buscan figurar, sino inspirar a que más grupos y organizaciones se sumen a actos de solidaridad donde verdaderamente se necesitan.
Durante la jornada, Paty Maldonado —maestra de la Academia Bellas Artes y miembro del grupo de mujeres solidarias— llevó a 40 niñas artistas que ofrecieron un espectáculo excepcional de danza. Con coloridos trajes representativos y una puesta en escena impecable, las pequeñas conquistaron al público con su talento y disciplina.
Las niñas del Hogar San José vivieron un día hermoso y lleno de entretenimiento, recordando el mensaje de Mateo 18:5: “El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe”, un versículo que subraya que tratar bien a los niños es una manera de honrar a Jesús mismo.
¿Qué es el Hogar San José?
El Hogar San José es un albergue ubicado en el barrio Medina que brinda atención integral a niñas en situación de riesgo social y abandono. Les ofrece hogar, educación, alimentación y acompañamiento para su desarrollo emocional y académico.
Es una institución consolidada que trabaja de la mano con la comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, enfocada en formar a las menores para que se conviertan en mujeres independientes, exitosas y con oportunidades reales de superación, incluso apoyándolas hasta su etapa universitaria.
