Exestudiantes del María Auxiliadora comparten amor y alegría

El grupo de damas de la promoción 1982 del María Auxiliadora, llevaron sana diversión, regalos y una sonrisa a las niñas del Hogar San José en SPS

Sor Flor, Sandra Faraj, Jackie Valle, Clemencia Bueso; Ana Salgado, Hilda Bendaña, Isus Galdamez, Ana Sofia Dunaway; Lidia Muñoz, Yanira Vargas y atrás Nidia R. de Villegas.
San Pedro Sula, Honduras

Un grupo de exestudiantes del Instituto María Auxiliadora compartió un momento inolvidable con las niñas del Hogar San José de San Pedro Sula, donde llevaron comida, actividades lúdicas, arte y obsequios que llenaron de alegría la jornada.

La visita, realizada en las instalaciones del albergue, fue un gesto de esperanza y amor que las integrantes de la promoción 1982 decidieron brindar de todo corazón a las decenas de niñas que allí residen.

Fotografías, juegos, postres, la entrega de un televisor de 50 pulgadas, regalos personalizados y una contribución económica formaron parte del programa organizado por las exalumnas salesianas, quienes no buscan figurar, sino inspirar a que más grupos y organizaciones se sumen a actos de solidaridad donde verdaderamente se necesitan.

Durante la jornada, Paty Maldonado —maestra de la Academia Bellas Artes y miembro del grupo de mujeres solidarias— llevó a 40 niñas artistas que ofrecieron un espectáculo excepcional de danza. Con coloridos trajes representativos y una puesta en escena impecable, las pequeñas conquistaron al público con su talento y disciplina.

  • Niñas del Hogar San José junto a las niñas de la Academia Bellas Artes de SPS.

    Niñas del Hogar San José junto a las niñas de la Academia Bellas Artes de SPS.

  • Una de las capturas de las presentaciones artísticas de Bellas Artes.

    Una de las capturas de las presentaciones artísticas de Bellas Artes.

  • Con diferentes juegos se amenizó la jornada lúdica.

    Con diferentes juegos se amenizó la jornada lúdica.

Las niñas del Hogar San José vivieron un día hermoso y lleno de entretenimiento, recordando el mensaje de Mateo 18:5: “El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe”, un versículo que subraya que tratar bien a los niños es una manera de honrar a Jesús mismo.

¿Qué es el Hogar San José?

El Hogar San José es un albergue ubicado en el barrio Medina que brinda atención integral a niñas en situación de riesgo social y abandono. Les ofrece hogar, educación, alimentación y acompañamiento para su desarrollo emocional y académico.

Es una institución consolidada que trabaja de la mano con la comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, enfocada en formar a las menores para que se conviertan en mujeres independientes, exitosas y con oportunidades reales de superación, incluso apoyándolas hasta su etapa universitaria.

Jairo Martinez Garay
Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

