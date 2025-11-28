Festival de Cine San Pedro: una ventana para el talento independiente

San Pedro Sula, Honduras

El festival busca reunir a cineastas emergentes y brindarles la oportunidad de presentar sus proyectos en la pantalla grande, frente a un público que pueda apreciar su trabajo con la formalidad y el respeto que este arte merece.

San Pedro Sula se prepara para inaugurar un nuevo espacio dedicado al séptimo arte. Se trata del Festival de Cine San Pedro , un evento que nace con la misión de visibilizar y celebrar el cine independiente nacional e internacional desde la Capital Industrial.

La propuesta incluye una selección variada de cortometrajes de distintas perspectivas, géneros y estilos narrativos, muchos de ellos imposibles de encontrar en la cartelera comercial.

Los organizadores destacan que el evento pretende convertirse en una plataforma de impulso creativo, donde tanto el público como los realizadores encuentren un espacio de encuentro, diálogo e inspiración. “Queremos facilitar los primeros pasos; si esto no empieza, nunca sabremos hasta dónde puede llegar”, expresaron.

En total, ocho cineastas presentarán sus obras y estarán presentes para hablar de sus procesos, responder preguntas e interactuar directamente con la audiencia. La iniciativa no solo busca ofrecer una experiencia cinematográfica única, sino también fortalecer la comunidad creativa y el interés por el cine como expresión artística.

El festival se llevará a cabo en el Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula, el 13 de diciembre a las 7:00 p. m.. Los boletos ya están disponibles por medio del formulario oficial (clic aquí) y tienen un costo de 250 lempiras.

Los organizadores esperan que este encuentro marque el inicio de un movimiento cultural más amplio, en el que los creadores se sientan valorados y el público encuentre nuevas historias para descubrir.